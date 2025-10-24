Видео
Україна
Гетманцев анонсировал повышение зарплат для учителей

Гетманцев анонсировал повышение зарплат для учителей

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 22:39
обновлено: 22:56
Гетманцев заявил, что в 2026 году учителям повысят зарплаты
Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в 2026 году педагогам повысят зарплаты. Поэтому учителя будут получать три минимальные зарплаты.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Гетманцев о повышении зарплат для учителей

Даниил Гетманцев отметил, что в следующем году педагогам поднимут зарплаты. Следовательно, в 2026 году ассистент получит 30 тысяч гривен, профессор — почти 39, а учителям зарплаты привяжут к трем минимальным заработным платам.

Чиновник отметил, что это без учета надбавок.

"Нам удалось повысить заработные платы в следующем году преподавателям вузов. Молодой учитель получал по 8 тысяч гривен "грязными", а средняя заработная плата учителя у нас до 15 тысяч гривен по стране. Это уже со всеми надбавками, со всеми выплатами. Это абсолютно неприемлемая ситуация, которую в конце концов нам в следующем году удалось...

Можно говорить уже, что это произошло, потому что проголосовали соответствующие поправки на этой неделе", — сказал Гетманцев.

Кроме того, он поблагодарил президента и правительство за то, что они поддержали инициативу по повышению зарплат педагогам.

"Я очень благодарен президенту, очень благодарен правительству нашему за то, что они поддержали эти наши инициативы. И наконец мы за всю историю Украины повернулись лицом к учителям, наиболее запущенной профессии бюджетников, которая есть в нашей стране", — отметил Гетманцев.

Недавно Гетманцев заявлял, что Кабмин должен найти решение, чтобы повысить зарплаты для учителей.

Ранее мы информировали, что в Украине может вырасти должностной оклад учителей.

зарплаты учителя выплаты Даниил Гетманцев преподаватели
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
