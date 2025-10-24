Гетманцев заявив, що у 2026 році вчителям підвищать зарплати

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у 2026 році освітянам підвищать зарплати. Відтак вчителі отримуватимуть три мінімальні зарплати.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Гетманцев про підвищення зарплат для вчителів

Данило Гетманцев зазначив, що наступного року освітянам піднімуть зарплати. Відтак, у 2026 році асистент отримає 30 тисяч гривень, професор — майже 39, а вчителям зарплати привʼяжуть до трьох мінімальних заробітних плат.

Посадовець зазначив, що це без урахування надбавок.

"Нам вдалося підвищити заробітні плати наступного року викладачам ВНЗ. Молодий вчитель отримував по 8 тисяч гривень "брудними", а середня заробітна плата вчителя у нас до 15 тисяч гривень по країні. Це вже з усіма надбавками, з усіма виплатами. Це абсолютно неприйнятна ситуація, яку врешті нам наступного року вдалося...

Можна говорити вже, що це відбулося, бо проголосували відповідні поправки цього тижня", — сказав Гетманцев.

Крім того, він подякував президенту та уряду за те, що вони підтримали ініціативу щодо підвищення зарплат освітянам.

"Я дуже вдячний президенту, дуже вдячний уряду нашому за те, що вони підтримали ці наші ініціативи. І врешті ми за всю історію України повернулися обличчям до вчителів, найбільш занедбаної професії бюджетників, яка є в нашій країні", — зауважив Гетманцев.

