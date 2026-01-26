В Украине готовят льготную ипотеку для ВПЛ и военных — что предлагает Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что инициирует запуск масштабной программы доступного жилья в рамках работы Национального учреждения развития. Проект ориентирован на социально незащищенные категории населения и предусматривает долгосрочное субсидирование ипотечных кредитов.

Свое видеообращение Даниил Гетманцев опубликовал на канале в Telegram.

Согласно инициативе, льготное жилье смогут получить учителя, медики, военнослужащие, внутренне перемещенные лица и граждане, которые потеряли жилье в результате войны. Кредиты планируют предоставлять под 3% годовых в гривне сроком минимум на 25 лет.

Финансовую нагрузку для домохозяйств предлагают ограничить следующим образом: ежемесячный платеж не должен превышать 20-25% совокупного дохода семьи или средний уровень арендной платы в регионе с надбавкой 10-15%. Это должно сделать покупку жилья доступной для тех, кто сейчас вынужден арендовать или проживать в непригодных условиях.

Гетманцев отмечает, что проблема жилья в Украине обострилась еще до полномасштабной войны: до 2022 года около 350 тысяч семей жили в коммунальных квартирах, еще 750 тысяч — арендовали жилье. После начала войны количество таких домохозяйств существенно возросло, в частности из-за более 4 миллионов внутренне перемещенных лиц и масштабных разрушений жилого фонда. Общую стоимость поврежденного жилья он оценил почти в 57 млрд долларов.

"Я убежден, что такие длинные кредиты позволят не только решить проблемы социальной защищенности наших сограждан, дать им доступное жилье, но и будут толчком для развития строительной отрасли. Я знаю, что мы должны распространить эту программу не только на первичный рынок жилья, но и на вторичный также. Но объем такого заказа и такого спроса позволит развиться и строительству также, а не только вторичному рынку. И это позволит значительно подтолкнуть развитие экономики. Поэтому программа будет иметь как социальную составляющую, так и будет направлена на поддержку развития нашей строительной отрасли и смежных с ней отраслей и создание соответствующих рабочих мест", — пояснил Гетманцев.

По масштабам проект рассчитан минимум на миллион украинских семей и может превысить триллион гривен.

