В Україні готують пільгову іпотеку для ВПО та військових — що пропонує Гетманцев

Данило Гетманцев.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ініціює запуск масштабної програми доступного житла в межах роботи Національної установи розвитку. Проєкт орієнтований на соціально незахищені категорії населення та передбачає довгострокове субсидування іпотечних кредитів.

Своє відеозвернення Данило Гетманцев опублікував на каналі у Telegram.

Гетманцев заявив про нову кредитну програму для купівлі житла деяким категоріям населення

Згідно з ініціативою, пільгове житло зможуть отримати вчителі, медики, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які втратили житло внаслідок війни. Кредити планують надавати під 3% річних у гривні строком щонайменше на 25 років.

Фінансове навантаження для домогосподарств пропонують обмежити таким чином: щомісячний платіж не має перевищувати 20-25% сукупного доходу сім'ї або середній рівень орендної плати в регіоні з надбавкою 10-15%. Це має зробити купівлю житла доступною для тих, хто нині змушений орендувати або проживати в непридатних умовах.

Гетманцев зазначає, що проблема житла в Україні загострилася ще до повномасштабної війни: до 2022 року близько 350 тисяч сімей мешкали в комунальних квартирах, ще 750 тисяч — орендували житло. Після початку війни кількість таких домогосподарств суттєво зросла, зокрема через понад 4 мільйони внутрішньо переміщених осіб і масштабні руйнування житлового фонду. Загальну вартість пошкодженого житла він оцінив майже у 57 млрд доларів.

"Я переконаний, що такі довгі кредити дозволять не тільки вирішити проблеми соціальної захищеності наших співгромадян, дати їм доступне житло, а і будуть поштовхом для розвитку будівельної галузі. Я знаю, що ми маємо розповсюдити цю програму не тільки на первинний ринок житла, але і на вторинний також. Але обсяг такого замовлення і такого попиту дозволить розвинутися і будівництву також, а не тільки вторинному ринку. І це дозволить значно підштовхнути розвиток економіки. Тому програма буде мати як соціальну складову, так і буде спрямована на підтримку розвитку нашої будівельної галузі та суміжних з нею галузей та створення відповідних робочих місць", — пояснив Гетманцев.

За масштабами проєкт розрахований щонайменше на мільйон українських сімей і може перевищити трильйон гривень.

