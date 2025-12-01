Гетманцев рассказал планы по увеличению зарплат учителям

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о перспективах принятия государственного бюджета. Также он раскрыл планы по детенизации экономики.

Об этом Гетманцев он сообщил на Форуме по восстановлению экономики в понедельник, 1 декабря, в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

По словам Гетманцева, первое чтение бюджета уже пройдено, сейчас продолжаются консультации во фракциях и согласительном совете. Он выразил уверенность, что до конца года документ будет принят.

"Бюджет никогда не бывает таким, чтобы все ему аплодировали, но мы стремимся, чтобы он был максимально компетентным. Без его принятия нет выхода — это важно для программы МВФ", — отметил депутат.

Особое внимание в новом бюджете, по его словам, уделят образованию. Планируется повышение заработных плат учителям до уровня трех минимальных зарплат, что предусмотрено 61 статьей закона об образовании. Гетманцев подчеркнул, что правительство должно обеспечить выполнение этого обязательства.

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине начинается новый уровень борьбы с бизнесом, который уклоняется от уплаты налогов. Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) запустила в работу новый цифровой сервис TAX Control, который должен стать надежным механизмом противодействия "тени".

Ранее стало известно, что в Украине появилась система, которая автоматически взимает налоговые долги с предприятий.