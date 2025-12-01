Гетманцев розповів плани щодо збільшення зарплат вчителям

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат та голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про перспективи ухвалення державного бюджету. Також він розкрив плани щодо детенізації економіки.

Про це Гетманцев він повідомив на Форумі з відновлення економікиу понеділок, 1 грудня, у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Гетманцев про збільшення зарплат вчителям

За словами Гетманцева, перше читання бюджету вже пройдено, зараз тривають консультації у фракціях та погоджувальній раді. Він висловив упевненість, що до кінця року документ буде ухвалено.

"Бюджет ніколи не буває таким, щоб усі йому аплодували, але ми прагнемо, щоб він був максимально компетентним. Без його ухвалення немає виходу — це важливо для програми МВФ", — зазначив депутат.

Особливу увагу в новому бюджеті, за його словами, приділять освіті. Планується підвищення заробітних плат вчителям до рівня трьох мінімальних зарплат, що передбачено 61 статтею закону про освіту. Гетманцев наголосив, що уряд має забезпечити виконання цього зобов’язання.

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні розпочинається новий рівень боротьби з бізнесом, який ухиляється від сплати податків. Державна податкова служба України (ДПСУ) запустила в роботу новий цифровий сервіс TAX Control, який має стати надійним механізмом протидії "тіні".

Раніше стало відомо, що в Україні з'явилася система, яка автоматично стягує податкові борги з підприємств.