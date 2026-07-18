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Генштаб опроверг слухи о запрете публичных выступлений военным

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 01:55
Запретили ли военным делать заявления — Генштаб дал ответ
Украинские военные с оружием. Фото: УНИАН

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на слухи о том, что военным якобы запретили выступать публично, давать интервью или делать заявления. В ведомстве подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Генштаба ВСУ.

Что сказали в Генштабе о якобы запрете на публичные выступления военных

"Заявления о существовании каких-либо распорядительных документов Главнокомандующего или Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которые якобы запрещают военнослужащим публичные выступления, интервью и заявления, не соответствуют действительности", — говорится в сообщении в Telegram.

Как отметили в ведомстве, ВСУ в своей деятельности руководствуются приказом Минобороны Украины № 763 от 20 декабря 2023 года и приказом Главнокомандующего Вооруженными силами № 73 от 3 марта 2022 года с изменениями.

"При необходимости, с целью обеспечения надлежащего выполнения требований указанных приказов, уточнения отдельных аспектов коммуникационной деятельности, в войска направляются соответствующие распоряжения, поручения и т. п.", — говорится в публикации.

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В заключение там добавили, что одно из последних распоряжений было связано исключительно с распространением информации об изменениях оперативной обстановки в районах боевых действий.

"Речь идет прежде всего о безопасности применения войск (сил) и информационной безопасности. Запрета военнослужащим на взаимодействие со СМИ, публичные выступления, интервью или заявления в распоряжении не содержалось", — подчеркнули в Генштабе.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Что могло предшествовать слухам о якобы запрете выступлений военных

Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Кабмине и анонсировал назначение нового главы Минобороны. После этого Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны. Он подвел итоги своей работы и заявил, что продолжит заниматься развитием оборонных технологий и укреплением технологического преимущества Украины над РФ.

На фоне этих событий 16 и 17 июля в Киеве, Харькове, Львове и других городах прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова. Помимо возвращения Федорова, протестующие требовали увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также отметим, что 17 июля народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях якобы скриншот из документа (неизвестно даже из какого), заявив, что военным якобы запретили любые коммуникации. По её словам, теперь для публикации поста в соцсетях необходимо обращаться в Генштаб и получать согласование главнокомандующего.

ВСУ армия Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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