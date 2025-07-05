Обстрелы Украины — в ООН осудили действия России

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил удары России по Украине. По его словам, эти атаки угрожают ядерной безопасности на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ООН.

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Заявление Антониу Гутерриша опубликовал его заместитель. В нем он выразил обеспокоенность относительно опасной эскалации и роста количества жертв среди гражданского населения в Украине.

Он отметил, что воздушные нападения на мирных людей и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом. Также он призвал к прекращению огня.

"Эти удары привели к перебоям с электроснабжением Запорожской атомной электростанции, что еще раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности", — подчеркнул Гутерриш.

Напомним, 4 июля российская армия ударила по линии электропередач, соединяющей ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Удар оккупантов вызвал блэкаут.

Вскоре линию питания восстановили и ЗАЭС снова получает электроэнергию из энергосети Украины. Однако в Минэнерго отметили, что ситуация на временно оккупированной станции сложная.