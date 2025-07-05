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Генсек ООН засудив удари РФ по Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 23:52
Обстріли України — в ООН засудили дії Росії
Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш засудив удари Росії по Україні. За його словами, ці атаки загрожують ядерній безпеці на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. 

Відповідна заява опублікована на сайті ООН

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Заяву Антоніу Гутерреша опублікував його заступник. У ній він виловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення  в Україні 

Він наголосив, що повітряні напади на мирних людей та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Також він закликав до припинення вогню. 

"Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки", — наголосив Гутерреш.

Нагадаємо, 4 липня російська армія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Удар окупантів спричинив блекаут.

Невдовзі лінію живлення відновили, і ЗАЕС знову  отримує електроенергію з енергомережі України. Однак в Міненерго зазначили, що ситуація на тимчасово окупованій станції складна.

ООН Антоніу Гутерреш обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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