Главная Новости дня Генпрокурор назвал количество дел о ДТП, которые "зависли"

Генпрокурор назвал количество дел о ДТП, которые "зависли"

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 19:10
Генпрокурор рассказал, сколько дел по ДТП не двигались годами
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Фото: Кравченко/Facebook

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назвал количество дел по фактам дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые годами не двигались. По его данным, речь идет о 178 делах.

Об этом Руслан Кравченко сообщил в Facebook в четверг, 25 сентября.

Место ДТП. Иллюстративное фото: medtransvp.com.ua

Генпрокурор о количестве дел по ДТП, которые не двигались

Итак, в прошлом месяце генпрокурор поручил провести аудит всех уголовных производств по фактам ДТП с тяжелыми последствиями, где следствие длилось более 3-5 лет.

По его словам, картина оказалась неутешительной — 178 дел фактически не двигались. В этих авариях погибли 69 человек, среди них 3 ребенка. Еще 99 человек получили тяжелые травмы, в том числе 9 детей.

Кравченко проинформировал, что за прошедшую неделю во всех 178 делах объявлены подозрения:

  • 159 подозрений водителям по ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения;
  • 18 подозрений водителям в состоянии алкогольного опьянения — ст. 286-1 УК Украины;
  • 1 подозрение по ст. 287 УК Украины — выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств;
  • 1 подозрение по ст. 288 УК Украины — нарушение правил, касающихся безопасности дорожного движения.

Генпрокурор о ключевых причинах смертельных ДТП

По информации Кравченко, основные причины смертельных аварий — это нарушение ПДД и вождение после употребления алкоголя.

"Статистика жесткая и четкая: главные причины смертельных ДТП это нарушение правил дорожного движения (ПДД) и вождение в состоянии опьянения. Это не просто цифры  это реальные трагедии", — отметил генпрокурор.

Кравченко привел примеры, как происходили аварии, в частности, смертельные:

  • Обычный пешеходный переход. Женщина переходила дорогу, где должна была быть в безопасности. Водитель внедорожника превысил скорость и сбил ее насмерть;
  • Лобовое столкновение из-за неосторожности. Водитель "Audi A6" выехала на встречную полосу. Две малолетние девочки, пассажирки другого авто, получили тяжелые травмы, которые несли угрозу их жизни;
  • Алкоголь за рулем. Водитель грузовика сел за руль в состоянии сильного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Погибли двое взрослых, маленький ребенок остался сиротой;
  • Халатность чиновников. Должностные лица Сумского облавтодора отчитались об установлении знаков на разрушенном мосту, который не обозначили должным образом. Автомобиль с двумя военными слетел в реку — оба погибли;
  • ДТП с маршруткой. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. Пассажиры — обычные люди, которые ехали с работы, — получили тяжелые травмы;
  • Велосипедист на обочине. Пьяный водитель легковушки выехал с дороги и сбил парня, который возвращался домой с тренировки. Парень скончался на месте.

Генпрокурор подчеркнул, что все эти дела годами оставались без подозреваемых, судов и приговоров.

"Такого больше не будет. Теперь все 178 производств находятся под контролем Офиса Генерального прокурора и руководителей областных прокуратур. Наш долг  восстановить справедливость для каждой семьи, которая потеряла близких в ДТП.

И справедливость означает одно: наказание для виновных и защита пострадавших, к сожалению, во многих случаях, посмертная", — резюмировал Кравченко.

ДТП генпрокурор
Скриншот сообщения генпрокурора/Facebook

Напомним, что недавно депутат объяснил, кто несет ответственность за увеличение аварий в Киеве.

Ранее глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов назвал причину, почему в Киеве участились ДТП.

ДТП авария дороги водители Руслан Кравченко
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
