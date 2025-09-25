Генпрокурор розповів, скільки справ по ДТП не рухалися роками

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: Кравченко/Facebook

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко назвав кількість справ за фактами дорожньо-транспортних пригод (ДТП), які роками не просувалися. За його даними, йдеться про 178 справ.

Про це Руслан Кравченко повідомив у Facebook у четвер, 25 вересня.

Реклама

Читайте також:

Місце ДТП. Ілюстративне фото: medtransvp.com.ua

Генпрокурор про кількість справ щодо ДТП, які не просувалися

Отже, минулого місяця генпрокурор доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень за фактами ДТП з тяжкими наслідками, де слідство тривало понад 3–5 років.

За його словами, картина виявилась невтішною — 178 справ фактично не просувалися. У цих аваріях загинули 69 людей, серед них 3 дитини. Ще 99 людей отримали тяжкі травми, у тому числі 9 дітей.

Кравченко поінформував, що за минулий тиждень у всіх 178 справах оголошено підозри:

159 підозр водіям за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху;

18 підозр водіям у стані алкогольного спʼяніння — ст. 286-1 КК України;

1 підозра за ст. 287 КК України — випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів;

1 підозра за ст. 288 КК України — порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху.

Генпрокурор про ключові причини смертельних ДТП

За інформацією Кравченка, основні причини смертельних аварій — це порушення ПДР та водіння після вживання алкоголю.

"Статистика жорстка і чітка: головні причини смертельних ДТП — це порушення правил дорожнього руху (ПДР) і водіння у стані сп’яніння. Це не просто цифри — це реальні трагедії", — зазначив генпрокурор.

Кравченко навів приклади, як ставалися аварії, зокрема смертельні:

Звичайний пішохідний перехід. Жінка переходила дорогу, де мала бути у безпеці. Водій позашляховика перевищив швидкість і збив її на смерть;

Лобове зіткнення через необачність. Водійка "Audi A6" виїхала на зустрічну смугу. Дві малолітні дівчинки, пасажирки іншого авто, отримали тяжкі травми, які несли загрозу їхньому життю;

Алкоголь за кермом. Водій вантажівки сів за кермо у стані сильного сп’яніння, не впорався з керуванням та зіткнувся з легковиком. Загинули двоє дорослих, маленька дитина залишилась сиротою;

Недбалість чиновників. Службові особи Сумського облавтодору прозвітували про встановлення знаків на зруйнованому мосту, якого не позначили належним чином. Автомобіль із двома військовими злетів у річку — обидва загинули;

ДТП з маршруткою. Водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Пасажири — звичайні люди, які їхали з роботи — отримали тяжкі травми;

Велосипедист на узбіччі. П’яний водій легковика виїхав з дороги й збив хлопця, який повертався додому з тренування. Хлопець помер на місці.

Генпрокурор наголосив, що всі ці справи роками залишалися без підозрюваних, судів і вироків.

"Такого більше не буде. Тепер усі 178 проваджень перебувають під контролем Офісу Генерального прокурора та керівників обласних прокуратур. Наш обов’язок — відновити справедливість для кожної сім’ї, яка втратила близьких у ДТП.

І справедливість означає одне: покарання для винних і захист постраждалих, на жаль, в багатьох випадках, посмертний", — резюмував Кравченко.

Скриншот повідомлення генпрокурора/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно депутат пояснив, хто несе відповідальність за збільшення аварій у Києві.

Раніше очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов назвав причину, чому у Києві почастішали ДТП.