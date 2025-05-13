Генерала Суровикина заметили в Алжире - посольство РФ подтвердило должность

Возложение цветов в Алжире с участием Сергея Суровикина. Фото: росСМИ

Бывшего командующего российских войск в Украине Сергея Суровикина, которого называют "генералом Армагеддона", обнаружили в Алжире. Он попал в кадр на фотографиях, обнародованных посольством РФ в этой стране 9 мая.

Об этом сообщают росСМИ.

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Возложение цветов в Алжире. Фото: росСМИ

На опубликованных фотографиях генерал изображен во время возложения венка на могилу советского солдата. Несмотря на то, что его имя не указано, посольство упомянуло о нем как о "руководителе группы российских военных специалистов" — именно эту должность, по информации российских медиа, сейчас занимает Суровикин.

Появление генерала в Алжире подтвердило слухи, которые долгое время ходили в информационном поле после мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года. Тогда СМИ сообщали, что Суровикин мог быть осведомлен о планах Пригожина, а после начала мятежа — даже был арестован. Однако никакого официального подтверждения этого не поступало. С лета 2023 года генерал исчез из публичного пространства, а в сентябре исчезли также упоминания о нем на сайте Минобороны РФ.

Суровикин командовал группировкой российских войск в Украине с октября 2022 по январь 2023 года. В феврале 2025 года депутаты Госдумы РФ подтвердили, что генерал работает военным советником в одной из африканских стран, не называя конкретного места. Теперь же его местонахождение фактически стало публичным — это Алжир.

Стоит отметить, что еще в сентябре 2023 года российские СМИ писали о возможном участии Суровикина в делегации Минобороны РФ в Алжире, речь шла о возможности его назначения на должность, связанную с "восточным направлением". Теперь это официально подтверждено — генерал возглавляет группу военных специалистов в Африке, фактически оставаясь за пределами российского военного руководства, в том числе и по войне против Украины.

Напомним, последний раз российского генерала публично видели в 2023 году — тогда Сергей Суровикин был замечен в Москве. Его сфотографировали с женой.

Добавим, что также в 2023 году Сергею Суровикину дали новую работу. Он исполнял обязанности председателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества независимых государств.

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