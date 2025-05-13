Генерала Суровікіна помітили в Алжирі – посольство РФ підтвердило посаду

Покладання квітів в Алжирі за участі Сергія Суровікіна. Фото: росЗМІ

Колишнього командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна, якого називають "генералом Армагеддону", виявили в Алжирі. Він попав в кадр на фотографіях, оприлюднених посольством РФ у цій країні 9 травня.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Покладання квітів в Алжирі. Фото: росЗМІ

На опублікованих світлинах генерал зображений під час покладання вінка на могилу радянського солдата. Попри те, що його ім’я не вказане, посольство згадало про нього як про "керівника групи російських військових фахівців" — саме цю посаду, за інформацією російських медіа, зараз обіймає Суровікін.

Поява генерала в Алжирі підтвердила чутки, які тривалий час ширилися в інформаційному полі після заколоту ПВК "Вагнер" у червні 2023 року. Тоді ЗМІ повідомляли, що Суровікін міг бути обізнаний про плани Пригожина, а після початку заколоту — навіть був заарештований. Проте жодного офіційного підтвердження цього не надходило. З літа 2023 року генерал зник з публічного простору, а у вересні зникли також згадки про нього на сайті Міноборони РФ.

Суровікін командував угрупованням російських військ в Україні з жовтня 2022-го по січень 2023 року. У лютому 2025 року депутати Держдуми РФ підтвердили, що генерал працює військовим радником в одній із африканських країн, не називаючи конкретного місця. Тепер же його місцеперебування фактично стало публічним — це Алжир.

Варто зазначити, що ще у вересні 2023 року російські ЗМІ писали про можливу участь Суровікіна в делегації Міноборони РФ в Алжирі, йшлося про можливість його призначення на посаду, пов'язану зі "східним напрямком". Тепер це офіційно підтверджено — генерал очолює групу військових спеціалістів в Африці, фактично залишаючись поза межами російського військового керівництва, зокрема й щодо війни проти України.

Нагадаємо, востаннє російського генерала публічно бачили у 2023 році — тоді Сергій Суровікін був помічений в Москві. Його сфотографували з дружиною.

Додамо, що також у 2023 році Сергію Суровікіну дали нову роботу. Він виконував обов'язки голови Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності незалежних держав.

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