Генерал армии США Кларк вошел в Консультативный совет компании "Велта"

Генерал армии США в отставке Уэсли Кларк. Фото: voanews.com

Генерал армии США в отставке Уэсли Кларк вошел в Консультативный совет известной титановой компании "Велта". Компания активно разворачивает свою деятельность в США, поэтому такая команда ей только на руку.

Об этом сообщил СЕО и совладелец "Велты" Андрей Бродский.

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Бродский отметил, что "Велта" уже не просто компания, а группа компаний, которая развивается по нескольким направлениям и в двух странах. По его словам, при всех сложностях и проблемах компании растет и масштабируется. Так, в Консультативный совет "Велты" вошел генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

"В нашем консультационном Совете уже более двух лет работает мой друг Мэтью Мюррей, а сегодня я хочу официально представить вам нового члена advisory board Velta Holding US — нашей главной компании группы. Это — генерал Уэсли Кларк!" — говорится в сообщении.

Что известно о Весли Кларке

По словам совладельца компании, Уэсли Кларк — генерал армии США в отставке, имеющий выдающуюся военную карьеру.

"Он был ранен в бою, когда служил командиром пехотной роты во Вьетнаме. Позже генерал Уэсли Кларк командовал на уровне батальона, бригады и дивизии, а также занимал ключевые должности в штабе. Перед отставкой был в должности Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Уже в отставке стал инвестиционным банкиром и членом совета директоров, советником более 100 компаний в сфере энергетики, финансов, горнодобывающей промышленности и технологий", — рассказывает Бродский.

Кроме того, генерал с начала войны имеет проукраинскую позицию и поддерживает наше государство. После ухода в отставку Кларк неоднократно посещал Украину, особенно после событий на Майдане. Он обладает большим опытом управления очень крупными объектами в наиболее возможных кризисных ситуациях. Главная его умелость — обладает стратегическим мышлением.

"Я уверен, что вместе мы сможем преодолеть кризисные явления, вызванные как войной, так и не типичной рыночной ситуацией. Но считаю, что самое главное мы вместе с генералом Кларком можем дать очень большое ускорение проекту Velta по строительству завода по производству металлического титана в Соединенных Штатах, ведь титан является одним из основных оборонных материалов и должен стать для Украины металлом Победы!" — подытожил Бродский.

Напомним, недавно экс-чиновники США рассказали, что нужно Украине для успешного контрнаступления. По их словам, для новых наступательных действий военным нужно укрепиться на море и в воздухе, а также применить изощренную комбинацию техник на земле.