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Генерал армії США Кларк увійшов до Консультативної ради компанії "Велта"

9 січня 2024 14:28
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Генерал армії США Кларк увійшов до Консультативної ради компанії "Велта"
Генерал армії США у відставці Веслі Кларк. Фото: voanews.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Генерал армії США у відставці Веслі Кларк увійшов до Консультативної ради відомої титанової компанії "Велта". Компанія активно розгортає свою діяльність в США, тому така команда на руку "Велті".

Про це повідомив СЕО і співвласник "Велти" Андрій Бродський

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Що відомо про співпрацю

Бродський наголосив, що "Велта" вже не просто компанія, а група компаній, яка розвивається у декількох напрямках та у двох країнах. За його словами, попри всі складнощі та негаразди компанії росте та масштабується. Відтак, до Консультативної ради "Велти" увійшов генерал армії США у відставці Веслі Кларк. 

"У нашій консультаційний Раді вже понад два роки працює мій друг Метью Мюррей, а сьогодні я хочу офіційно представити вам нового члена advisory board Velta Holding US — нашої головної компанії групи. Це — генерал Веслі Кларк!" — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про Веслі Кларка

За словами співвласника компанії, Веслі Кларк — генерал армії США у відставці, який має видатну військову кар’єру.

"Він був поранений у бою, коли служив командиром піхотної роти у В'єтнамі. Пізніше генерал Веслі Кларк командував на рівні батальйону, бригади і дивізії, а також обіймав ключові посади у штабі. Перед відставкою був на посаді Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Вже у відставці став інвестиційним банкіром і членом ради директорів, радником у понад 100 компаній у сфері енергетики, фінансів, гірничодобувної промисловості та технологій", — розповідає Бродський. 

Крім того, генерал з початку війни має проукраїнську позицію та підтримує нашу державу. Після виходу у відставку Кларк неодноразово відвідував Україну, особливо після подій на Майдані. Він має великий досвід управління дуже великими об'єктами у найбільш можливих кризових ситуаціях. Головна його умілість — володіє стратегічним мисленням. 

"Я впевнений, що разом ми зможемо подолати кризові явища, викликані як війною, так і не типовою ринковою ситуацією. Але вважаю, що саме головне — ми разом з генералом Кларком можемо дати дуже велике прискорення проєкту Velta з будівництва заводу з виробництва металічного титану у Сполучених Штатах, адже титан є одним з основних оборонних матеріалів і повинен стати для України металом Перемоги!" — підсумував Бродський.

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Нагадаємо, нещодавно експосадовці США розповіли, що потрібно Україні для успішного контрнаступу. За їхніми словами, для нових наступальних дій військовим потрібно зміцнитись на морі і в повітрі, а також застосувати витончену комбінацію технік на землі.

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