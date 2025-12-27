График отключения света 28 декабря — детали от Укрэнерго

Где завтра не будет света — графики от Укрэнерго
В большинстве регионов Украины 28 декабря будут выключать свет. Кроме того, будет ограничение мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
График отключения света 28 декабря
В Укрэнерго рассказали, что завтра в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Отмечается, что такие меры вводят из-за российских комбинированных атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Также известно, что сейчас в Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отметили в Укрэнерго.
Также там призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, сегодня в нескольких областях применяли экстренные отключения света. Российские войска в очередной раз атаковали энергосистему.
Кроме того, в Минэнерго сообщили, что из-за обстрелов в Киеве и Киевской области без света остались более 500 тысяч человек. В регионе вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
