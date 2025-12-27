Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Где завтра не будет света — графики от Укрэнерго

Где завтра не будет света — графики от Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 19:29
График отключения света 28 декабря — детали от Укрэнерго
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В большинстве регионов Украины 28 декабря будут выключать свет. Кроме того, будет ограничение мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

График отключения света 28 декабря

В Укрэнерго рассказали, что завтра в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что такие меры вводят из-за российских комбинированных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Также известно, что сейчас в Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отметили в Укрэнерго.

Также там призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Графік відключення світла 28 грудня
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, сегодня в нескольких областях применяли экстренные отключения света. Российские войска в очередной раз атаковали энергосистему.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что из-за обстрелов в Киеве и Киевской области без света остались более 500 тысяч человек. В регионе вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации