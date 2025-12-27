Відео
Україна
Де завтра не буде світла — графіки від Укренерго

Де завтра не буде світла — графіки від Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 19:29
Графік відключення світла 28 грудня — деталі від Укренерго
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У більшості регіонів Україні 28 грудня будуть вимикати світло. Окрім того, буде обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

Графік відключення світла 28 грудня 

В Укренерго розповіли, що завтра в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Зазначається, що такі заходи запроваджують через російські комбіновані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. 

Також відомо, що зараз у Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених енергооб'єктах тривають

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — наголосили в Укренерго.

Також там закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком. 

Графік відключення світла 28 грудня
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, сьогодні в декількох областях застосовували екстрені відключення світла. Російські війська вкотре атакували енергосистему. 

Крім того, в Міненерго повідомили, що через обстріли у Києві та Київській області без світла залишились понад 500 тисяч осіб. В регіоні вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
