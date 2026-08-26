Де очікуються дощі та грози: якою буде погода в Україні 27 серпня

Парень под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 27 августа, в Украине ожидается переменная и облачная погода. В большинстве областей, кроме северной части страны, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура ночью составит +8…+13 °С, на юге и юго-востоке — +14…+19 °С, днем воздух прогреется до +21…+26 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Какая будет погода 27 августа

По прогнозу, в северных областях существенных осадков не ожидается, тогда как на остальной территории страны местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Погода в Украине 27 августа. Фото: Meteoprog

Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +8…+13 °С. В южных и юго-восточных областях будет теплее — +14…+19 °С. Днем по Украине ожидается +21…+26 °С.

Погода 27 августа в Киеве

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит около +8…+13 °С, днем — +21…+26 °С.

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А недавно мощный циклон "Приска" обрушился на Польшу, Латвию, Литву и Беларусь, в результате чего есть жертвы. Кроме того, фиксировались проблемы с электроснабжением.