Де очікуються дощі та грози: якою буде погода в Україні 27 серпня

Хлопець під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 27 серпня, в Україні очікується мінлива та хмарна погода. У більшості областей, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Температура вночі становитиме +8…+13 °С, на півдні та південному сході — +14…+19 °С, вдень повітря прогріється до +21…+26 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Якою буде погода 27 серпня

За прогнозом, у північних областях істотних опадів не очікується, тоді як на решті території країни місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Погода в Україні 27 серпня. Фото: Meteoprog

Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +8…+13 °С. У південних та південно-східних областях буде тепліше — +14…+19 °С. Вдень по Україні очікується +21…+26 °С.

Погода 27 серпня у Києві

У Києві та області прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме близько +8…+13 °С, вдень — +21…+26 °С.

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