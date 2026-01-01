Отключение света на 2 января - график Укрэнерго

Энергетик работает над восстановлением света. Фото: Харьковоблэнерго

В Украине, в пятницу, 2 января, во всех регионах будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света на 2 января

В Укрэнерго сообщили, что причиной применения ограничений стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, которые повлияли на стабильность работы энергосистемы.

При этом энергетики отмечают, что ситуация может меняться. Время и объем отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет подается согласно графикам.

