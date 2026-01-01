Видео
Где не будет света завтра — прогноз Укрэнерго

Где не будет света завтра — прогноз Укрэнерго

ru
Дата публикации 1 января 2026 20:33
Отключение света на 2 января - график Укрэнерго
Энергетик работает над восстановлением света. Фото: Харьковоблэнерго

В Украине, в пятницу, 2 января, во всех регионах будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света на 2 января

В Укрэнерго сообщили, что причиной применения ограничений стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, которые повлияли на стабильность работы энергосистемы.

При этом энергетики отмечают, что ситуация может меняться. Время и объем отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет подается согласно графикам.

Напомним, что стало известно, как даже во время полных блэкаутов украинцы смогут быть на связи.

Кроме того, мы сообщали, что сейчас зеленую энергетику используют как способ стать независимыми от отключений света.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
