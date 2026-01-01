Відео
Головна Новини дня Де не буде світла завтра — прогноз Укренерго

Де не буде світла завтра — прогноз Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 20:33
Відключення світла на 2 січня - графік Укренерго
Енергетик працює над відновленням світла. Фото: Харківобленерго

В Україні, у п'ятницю, 2 січня, в усіх регіонах буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:
Де не буде світла завтра — прогноз Укренерго - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла на 2 січня

В Укренерго повідомили, що причиною застосування обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які вплинули на стабільність роботи енергосистеми.

При цьому енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди, коли світло подається згідно з графіками.

Нагадаємо, що стало відомо, як навіть під час повних блекаутів українці зможуть бути на зв'язку.

Крім того, ми повідомляли, що наразі зелену енергетику використовують як спосіб стати незалежними від відключень світла.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
