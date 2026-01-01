Відключення світла на 2 січня - графік Укренерго

Енергетик працює над відновленням світла. Фото: Харківобленерго

В Україні, у п'ятницю, 2 січня, в усіх регіонах буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла на 2 січня

В Укренерго повідомили, що причиною застосування обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які вплинули на стабільність роботи енергосистеми.

При цьому енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди, коли світло подається згідно з графіками.

Нагадаємо, що стало відомо, як навіть під час повних блекаутів українці зможуть бути на зв'язку.

Крім того, ми повідомляли, що наразі зелену енергетику використовують як спосіб стати незалежними від відключень світла.