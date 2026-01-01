Відключення світла на 2 січня - графік Укренерго

Де не буде світла завтра — прогноз Укренерго
В Україні, у п'ятницю, 2 січня, в усіх регіонах буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла на 2 січня
В Укренерго повідомили, що причиною застосування обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які вплинули на стабільність роботи енергосистеми.
При цьому енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди, коли світло подається згідно з графіками.
