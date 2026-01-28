Отключение света 29 января - графики Укрэнерго

Где не будет света — в каких областях будут действовать графики
В четверг, 29 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут применены также ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 29 января
Такие меры введены из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты страны.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений для конкретных адресов рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Граждан также призывают экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда она подается по графику.
