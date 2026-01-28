Видео
Видео

Главная Новости дня Где не будет света — в каких областях будут действовать графики

Где не будет света — в каких областях будут действовать графики

Дата публикации 28 января 2026 19:08
Отключение света 29 января - графики Укрэнерго
Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS

В четверг, 29 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут применены также ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Де не буде світла — в яких областях завтра діятимуть графіки - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 29 января

Такие меры введены из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты страны.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений для конкретных адресов рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Граждан также призывают экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда она подается по графику.

Напомним, что ранее сообщались главные ошибки в использовании зарядных станций во время отключений света.

А до этого стало известно, какие дома быстрее всего охлаждаются без отопления и света.

сфера энергетики Укрэнерго отключения света графики отключений света энергетики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
