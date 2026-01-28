Відео
Головна Новини дня Де не буде світла — в яких областях завтра діятимуть графіки

Де не буде світла — в яких областях завтра діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 19:08
Відключення світла 29 січня - графіки Укренерго
Відключення світла в Києві. Фото: REUTERS

У четвер, 29 січня, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також будуть застосовані також обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Читайте також:
Де не буде світла — в яких областях завтра діятимуть графіки - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 29 січня

Такі заходи запроваджено через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти країни.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і обсяг відключень для конкретних адрес рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Громадян також закликають ощадливо споживати електроенергію в періоди, коли вона подається за графіком.

Нагадаємо, що раніше повідомлялися головні помилки у використанні зарядних станцій під час відключень світла.

А до цього стало відомо, які будинки найшвидше охолоджуються без опалення та світла. 

сфера енергетики Укренерго відключення світла графіки відключень світла енергетики
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
