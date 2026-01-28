Відключення світла 29 січня - графіки Укренерго

Відключення світла в Києві. Фото: REUTERS

У четвер, 29 січня, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також будуть застосовані також обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 29 січня

Такі заходи запроваджено через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти країни.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і обсяг відключень для конкретних адрес рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Громадян також закликають ощадливо споживати електроенергію в періоди, коли вона подається за графіком.

