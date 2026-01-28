Відключення світла 29 січня - графіки Укренерго

Де не буде світла — в яких областях завтра діятимуть графіки
У четвер, 29 січня, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також будуть застосовані також обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє Укренерго у Telegram.
Відключення світла 29 січня
Такі заходи запроваджено через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти країни.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і обсяг відключень для конкретних адрес рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Громадян також закликають ощадливо споживати електроенергію в періоди, коли вона подається за графіком.
Нагадаємо, що раніше повідомлялися головні помилки у використанні зарядних станцій під час відключень світла.
А до цього стало відомо, які будинки найшвидше охолоджуються без опалення та світла.
Читайте Новини.LIVE!