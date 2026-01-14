Видео
Главная Новости дня Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 22:10
Отключение света 15 января - графики Укрэнерго
Девушка во время отключения света. Фото: freepik

В четверг, 15 января, во всех регионах Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:
Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 15 января

Как сообщают энергетики, такие меры являются вынужденными и связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

В то же время предостерегают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться. Актуальную информацию о времени и объемах отключений по конкретному адресу потребителям рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Энергетики также призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в часы ее подачи, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, что ранее мы сообщали, сколько будет стоить киловатт электричества в Украине в 2026 году.

А ранее председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о ситуации в энергетике после масштабных российских атак.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
