Україна
Де вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Де вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 22:10
Відключення світла 15 січня - графіки Укренерго
Дівчина під час відключення світла. Фото: freepik

У четвер, 15 січня, в усіх регіонах України буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Відключення світла 15 січня

Як повідомляють енергетики, такі заходи є вимушеними та пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Водночас застерігають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися. Актуальну інформацію щодо часу та обсягів відключень за конкретною адресою споживачам рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Енергетики також закликають громадян ощадливо споживати електроенергію в години її подачі, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, скільки буде коштувати кіловат електрики в Україні у 2026 році.

А раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ситуацію в енергетиці після масштабних російських атак.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
