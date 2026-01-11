Видео
Главная Новости дня Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 19:15
Графики отключений света на 12 января от Укрэнерго
Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света для населения и бизнеса. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию в течение дня.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений света на 12 января

Завтра, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали экономно потреблять свет, когда он появляется.

Графіки відключень світла на 12 січня
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Напомним, что мэр Киева Кличко показал, как идет восстановление поврежденных Россией энергообъектов.

Ранее стало известно, что Киеву предоставят дополнительные источники питания из-за сложной ситуации после атаки РФ.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
