Графики отключений света на 12 января от Укрэнерго

Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго
В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света для населения и бизнеса. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию в течение дня.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света на 12 января
Завтра, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали экономно потреблять свет, когда он появляется.
Напомним, что мэр Киева Кличко показал, как идет восстановление поврежденных Россией энергообъектов.
Ранее стало известно, что Киеву предоставят дополнительные источники питания из-за сложной ситуации после атаки РФ.
