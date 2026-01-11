Відео
Головна Новини дня Де вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Де вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 19:15
Графіки відключень світла на 12 січня від Укренерго
Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 12 січня, у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла для населення та бізнесу. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла на 12 січня

Завтра, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали економно споживати світло, коли воно з'являється.

Графіки відключень світла на 12 січня
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нагадаємо, що мер Києва Кличко показав, як триває відновлення пошкоджених Росією енергооб'єктів.

Раніше стало відомо, що Києву нададуть додаткові джерела живлення через складну ситуацію після атаки РФ.

Укренерго ДТЕК війна в Україні відключення світла світло графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
