Графіки відключень світла на 12 січня від Укренерго

Де вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго
У понеділок, 12 січня, у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла для населення та бізнесу. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла на 12 січня
Завтра, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали економно споживати світло, коли воно з'являється.
