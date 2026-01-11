Графіки відключень світла на 12 січня від Укренерго

Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 12 січня, у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла для населення та бізнесу. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла на 12 січня

Завтра, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали економно споживати світло, коли воно з'являється.

Нагадаємо, що мер Києва Кличко показав, як триває відновлення пошкоджених Росією енергооб'єктів.

Раніше стало відомо, що Києву нададуть додаткові джерела живлення через складну ситуацію після атаки РФ.