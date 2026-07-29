ГБР разоблачило военного, который планировал продать взрывчатку на сумму свыше 7,5 млн грн

Подозреваемый и сотрудник ГБР. Фото: ГБР

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии командования ВСУ сообщили о подозрении военнослужащему, которого подозревают в организации незаконной продажи взрывчатых веществ. По версии следствия, он планировал реализовать в общей сложности 6 тонн взрывчатки, стоимость которой на нелегальном рынке могла превысить 7,5 млн гривен.

Об этом сообщило ГБР, передает Новини.LIVE.

Сколько взрывчатых веществ планировал сбыть подозреваемый

По данным правоохранителей, военнослужащий одной из частей, дислоцированных в Донецкой области, искал покупателей через один из мессенджеров. Сначала он предложил к продаже 500 килограммов смесового взрывчатого вещества.

После того как нашелся покупатель, подозреваемый договорился о встрече в Харьковской области. Там, по информации ГБР, он продал почти 60 килограммов взрывчатки за 100 тысяч гривен в качестве "пробной" партии. Следствие считает, что в дальнейшем военнослужащий намеревался сбыть еще около 6 тонн взрывчатого вещества. Правоохранители оценивают его возможную стоимость на черном рынке в более чем 7,5 млн гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — приобретение, ношение, хранение и сбыт взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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