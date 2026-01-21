Офицер ВСУ предстанет перед судом за пытки подчиненных

Следственные действия. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении офицера Вооруженных Сил Украины, которого подозревают в систематических издевательствах и пытках подчиненных военнослужащих. По данным следствия, речь идет о заместителе командира одного из батальонов, который дислоцировался на территории Сумской области.

Следователи установили, что офицер систематически применял физическое и психологическое насилие к военнослужащим. Конфликт обострился с момента, как двое солдат зафиксировали на телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае невыполнения приказов. Один из военных впоследствии обнародовал запись в открытом доступе.

После этого, по версии ГБР, офицер начал целенаправленное давление на подчиненных. Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он устроил демонстративное запугивание, используя табельное оружие. Во время инцидента было произведено несколько выстрелов вблизи солдат, чтобы запугать их расстрелом.

В дальнейшем насилие, по данным правоохранителей, только усилилось. Офицер избил военнослужащих, нанося удары по голове и телу. У одного из пострадавших зафиксировали серьезную травму коленного сустава.

Несмотря на это, видео с угрозами так и не было удалено из сети, что спровоцировало новый этап преследования.

Следствие установило, что обвиняемый приказал уничтожить мобильный телефон, а затем произвел прицельный выстрел в ногу одного из солдат. После этого, по версии ГБР, он пытался представить ранение как результат самокалечения. Такие действия стали основанием для инкриминирования пыток.

Кроме эпизодов в отношении подчиненных, правоохранители задокументировали еще один случай насилия. Во время служебного конфликта с другим заместителем командира батальона обвиняемый нанес ему удар по голове непосредственно перед совещанием, причинив телесные повреждения.

Офицеру предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом. Совокупность инкриминируемых преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

