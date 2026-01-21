Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГБР передало в суд дело офицера, который издевался над военными

ГБР передало в суд дело офицера, который издевался над военными

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 15:02
Офицер ВСУ предстанет перед судом за пытки подчиненных
Следственные действия. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении офицера Вооруженных Сил Украины, которого подозревают в систематических издевательствах и пытках подчиненных военнослужащих. По данным следствия, речь идет о заместителе командира одного из батальонов, который дислоцировался на территории Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Реклама
Читайте также:

В Украине будут судить офицера ВСУ за издевательства над военными

Следователи установили, что офицер систематически применял физическое и психологическое насилие к военнослужащим. Конфликт обострился с момента, как двое солдат зафиксировали на телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае невыполнения приказов. Один из военных впоследствии обнародовал запись в открытом доступе.

После этого, по версии ГБР, офицер начал целенаправленное давление на подчиненных. Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он устроил демонстративное запугивание, используя табельное оружие. Во время инцидента было произведено несколько выстрелов вблизи солдат, чтобы запугать их расстрелом.

null
Ранения в результате стрельбы у одного из военных. Фото: ГБР

В дальнейшем насилие, по данным правоохранителей, только усилилось. Офицер избил военнослужащих, нанося удары по голове и телу. У одного из пострадавших зафиксировали серьезную травму коленного сустава.

Несмотря на это, видео с угрозами так и не было удалено из сети, что спровоцировало новый этап преследования.

Следствие установило, что обвиняемый приказал уничтожить мобильный телефон, а затем произвел прицельный выстрел в ногу одного из солдат. После этого, по версии ГБР, он пытался представить ранение как результат самокалечения. Такие действия стали основанием для инкриминирования пыток.

Кроме эпизодов в отношении подчиненных, правоохранители задокументировали еще один случай насилия. Во время служебного конфликта с другим заместителем командира батальона обвиняемый нанес ему удар по голове непосредственно перед совещанием, причинив телесные повреждения.

Офицеру предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом. Совокупность инкриминируемых преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, в Одессе разоблачили пограничника из Днепропетровской области, который за деньги организовывал выдачу фейковых справок о инвалидности.

Также в Николаеве подозревают офицера ТЦК и СП в избиении военных во время мобилизации.

суд ГБР ВСУ расследование военнослужащие офицеры пытки
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации