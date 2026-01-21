Офіцер ЗСУ постане перед судом за катування підлеглих

Слідчі дії. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо офіцера Збройних Сил України, якого підозрюють у систематичних знущаннях і катуванні підлеглих військовослужбовців. За даними слідства, йдеться про заступника командира одного з батальйонів, що дислокувався на території Сумської області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідчі встановили, що офіцер систематично застосовував фізичне та психологічне насильство до військовослужбовців. Конфлікт загострився з моменту, як двоє солдатів зафіксували на телефон розмову з командиром, під час якої той погрожував їм розстрілом у разі невиконання наказів. Один із військових згодом оприлюднив запис у відкритому доступі.

Після цього, за версією ДБР, офіцер розпочав цілеспрямований тиск на підлеглих. Щоб змусити їх видалити відео та публічно вибачитися, він влаштував демонстративне залякування, використовуючи табельну зброю. Під час інциденту було здійснено кілька пострілів поблизу солдатів, щоб залякати їх розстрілом.

Поранення внаслідок стрілянини в одного з військових. Фото: ДБР

Надалі насильство, за даними правоохоронців, лише посилилося. Офіцер побив військовослужбовців, завдаючи ударів по голові та тілу. В одного з потерпілих зафіксували серйозну травму колінного суглоба.

Попри це, відео з погрозами так і не було видалене з мережі, що спровокувало новий етап переслідування.

Слідство встановило, що обвинувачений наказав знищити мобільний телефон, а згодом здійснив прицільний постріл у ногу одного з солдатів. Після цього, за версією ДБР, він намагався представити поранення як результат самоскалічення. Такі дії стали підставою для інкримінування катування.

Крім епізодів щодо підлеглих, правоохоронці задокументували ще один випадок насильства. Під час службового конфлікту з іншим заступником командира батальйону обвинувачений завдав йому удару по голові безпосередньо перед нарадою, спричинивши тілесні ушкодження.

Офіцеру висунуто обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою. Сукупність інкримінованих злочинів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

