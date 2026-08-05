Гарік Кричевський заспівав українською свої хіти на фестивалі у Ризі

Гарик Кричевский. Фото: скриншот из видео

Известный певец Гарик Кричевский представил на фестивале UKRFEST в Риге обновленную концертную программу, переведенную на украинский язык. Музыкант рассказал главному редактору Новини.LIVE Елене Халик о своих переживаниях перед выходом на сцену и о подготовке к большому гастрольному туру. По словам артиста, смена языка исполнения его легендарных хитов стала настоящим вызовом и важным личным решением.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Волнение перед концертом

Гарик Кричевский признался, что испытывал колоссальное психологическое напряжение из-за неоднозначных отзывов поклонников в социальных сетях на первые фрагменты обновленных треков. Многие слушатели годами привыкали к оригинальным версиям, поэтому восприятие адаптированного материала пока разделилось поровну.

"Я очень нервничал. Вы знаете, у меня есть перевод программы, которую я сейчас готовлю для гастролей в Украине. И я очень переживаю, потому что мне пишут, когда там выкладывают какие-то фрагменты песен, то реакция где-то пятьдесят на пятьдесят. Кому-то нравится, кому-то нет", — поделился Гарик Кричевский.

Несмотря на все сложности, музыкант назвал этот шаг своим подарком Украине и стремлением морально поддержать родной народ.

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Но, вопреки опасениям певца, публика встретила обновленные версии знаменитых композиций крайне тепло и эмоционально. Большинство исполненных песен пока что являются эксклюзивом, ведь их пока невозможно найти на крупных стриминговых платформах или в сети.

"Я очень нервничал, но мне кажется, что людям это понравилось, тем более что не все эти песни на украинском языке сейчас можно найти даже в интернете, только где-то отрывки в TikTok, записанные кем-то неофициально. Ведь я официально выпустил только две песни на украинском языке — это "Кияночка" и "Осенний вечер", — рассказал певец.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, масштабный фестиваль UKRFEST в Латвии объединил украинцев из разных уголков мира и стал площадкой для сбора средств для ВСУ. На рижской сцене артисты выступают исключительно с украиноязычной программой.

Также Новини.LIVE сообщали, что популярный певец MONATIK в интервью главному редактору Елене Халик вспомнил закулисные моменты создания большого праздничного шоу ко Дню Независимости на Софийской площади, когда он выступал в роли музыкального продюсера и составлял сложное музыкальное попурри с участием многих украинских звезд.