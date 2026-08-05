Гарік Кричевський заспівав українською свої хіти на фестивалі у Ризі

Гарік Кричевський. Фото: скріншот з відео

Відомий співак Гарік Кричевський представив на фестивалі UKRFEST у Ризі оновлену концертну програму, перекладену українською мовою. Музикант розповів головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік про свої переживання перед виходом на сцену та про підготовку великого гастрольного туру. За словами артиста, зміна мови виконання його легендарних хітів стала справжнім викликом і важливим особистим рішенням.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Хвилювання перед концертом

Гарік Кричевський зізнався, що відчував колосальну психологічну напругу через неоднозначні відгуки шанувальників у соціальних мережах на перші фрагменти оновлених треків. Багато слухачів роками звикали до оригінальних версій, тому сприйняття адаптованого матеріалу наразі розділилося порівну.

"Я дуже нервував. Ви знаєте, я, в мене є переклад програми, яку я зараз готую для гастролей в Україні. І я дуже переживаю, тому що мені пишуть, коли там виставляють якісь фрагменти пісень, то реакція десь п'ятдесят на п'ятдесят. Комусь подобається, комусь ні", — поділився Гарік Кричевський.

Попри всі складнощі, музикант назвав цей крок своїм подарунком Україні та прагненням морально підтримати рідний народ.

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Але, попри побоювання співака, публіка зустріла оновлені версії знаменитих композицій вкрай тепло та емоційно. Більшість виконаних пісень наразі є ексклюзивом, адже їх поки неможливо знайти на великих стрімінгових платформах чи у мережі.

"Я дуже нервував, але мені здається, що людям це зайшло, тим паче, що не всі ці пісні можна українською мовою зараз знайти в інтернеті навіть, лише десь уривки у тік-тоці, кимось записані неофіційно. Бо я видав тільки дві пісні офіційно українською, це "Кияночка" і "Осінній вечір", — розповів співак.

Як писали Новини.LIVE раніше, масштабний фестиваль UKRFEST у Латвії об'єднав українців з різних куточків світу та став майданчиком для збору коштів для ЗСУ. На ризькій сцені артисти виступають виключно з україномовною програмою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що популярний співак MONATIK в інтерв'ю головній редакторці Олені Халік пригадав залаштунки створення великого святкового шоу до Дня Незалежності на Софійській площі, коли він виступав музичним продюсером та збирав докупи складне музичне попурі за участю багатьох українських зірок.