Гарбарук считает, что 70% украинских предприятий готовы к отключениям

В Украине уже до 70% предприятий готовы к отключениям света. Кроме того, за 4 года войны ситуация с энергообеспечением значительно улучшилась.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил международный эксперт Игорь Гарбарук.

Что сказал эксперт о готовности украинского бизнеса к отключениям и ситуации с энергетикой

"Я думаю, что 60-65% до 70%... В данном случае да, я абсолютно с коллегой согласен, что действительно бизнес большое количество своих ресурсов отправил на то, чтобы обеспечить свою собственную генерацию и не зависеть от этого", — сообщил Гарбарук.

Также он отметил готовность государства к блэкаутам. В частности то, что раньше, например, Киев был полностью без света, а теперь светофоры и освещение улиц работает.

"Если вспомнить первые блэкауты, когда город полностью погружался в темноту, то сейчас светофоры работают, уличное освещение есть, и транспортный коллапс не происходит. Это свидетельствует, что критическую инфраструктуру научились защищать", — пояснил эксперт.

