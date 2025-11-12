Видео
Видео

Гарбарук сказал, сколько предприятий готовы к блэкаутам

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 05:16
обновлено: 05:16
Гарбарук считает, что 70% украинских предприятий готовы к отключениям
Международный эксперт Игорь Гарбарук. Фото: скриншот из эфира

В Украине уже до 70% предприятий готовы к отключениям света. Кроме того, за 4 года войны ситуация с энергообеспечением значительно улучшилась.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил международный эксперт Игорь Гарбарук.

Читайте также:

Что сказал эксперт о готовности украинского бизнеса к отключениям и ситуации с энергетикой

"Я думаю, что 60-65% до 70%... В данном случае да, я абсолютно с коллегой согласен, что действительно бизнес большое количество своих ресурсов отправил на то, чтобы обеспечить свою собственную генерацию и не зависеть от этого", — сообщил Гарбарук.

Также он отметил готовность государства к блэкаутам. В частности то, что раньше, например, Киев был полностью без света, а теперь светофоры и освещение улиц работает.

"Если вспомнить первые блэкауты, когда город полностью погружался в темноту, то сейчас светофоры работают, уличное освещение есть, и транспортный коллапс не происходит. Это свидетельствует, что критическую инфраструктуру научились защищать", — пояснил эксперт.

Напомним, недавно мы писали, что по словам экспертов, после новых ударов РФ сценарий с 8-12 часами отключения света в сутки может оказаться слишком оптимистичным.

Также мы информировали, какую сумму наличными стоит держать дома на случай блэкаутов.

Украина война в Украине отключения света свет блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
