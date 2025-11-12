Гарбарук вважає, що 70% українських підприємств готові до відключень

Міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Фото: скриншот з ефіру

В Україні вже до 70% підприємств готові до відключень світла. Окрім того, за 4 років війни ситуація з енергозабезпеченням значно покращилася.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив міжнародний експерт Ігор Гарбарук.

Що сказав експерт про готовність українського бізнесу до відключень та ситуації з енергетикою

"Я думаю, що 60-65% до 70%... В даному випадку так, я абсолютно з колегою погоджуюсь, що дійсно бізнес велику кількість своїх ресурсів відправив на те, щоб забезпечити свою власну генерацію і не залежати від цього", — повідомив Гарбарук.

Також він зазначив готовність держави до блекаутів. Зокрема то, що раніше, наприклад, Київ був повністю без світла, а тепер світлофори та освітлення вулиць працює.

"Якщо згадати перші блекаути, коли місто повністю занурювалося в темряву, то зараз світлофори працюють, вуличне освітлення є, і транспортний колапс не відбувається. Це свідчить, що критичну інфраструктуру навчилися захищати", — пояснив експерт.

