Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гарбарук сказав, скільки підприємств готові до блекаутів

Гарбарук сказав, скільки підприємств готові до блекаутів

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 05:16
Оновлено: 05:16
Гарбарук вважає, що 70% українських підприємств готові до відключень
Міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Фото: скриншот з ефіру

В Україні вже до 70% підприємств готові до відключень світла. Окрім того, за 4 років війни ситуація з енергозабезпеченням значно покращилася.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив міжнародний експерт Ігор Гарбарук.

Реклама
Читайте також:

Що сказав експерт про готовність українського бізнесу до відключень та ситуації з енергетикою

"Я думаю, що 60-65% до 70%... В даному випадку так, я абсолютно з колегою погоджуюсь, що дійсно бізнес велику кількість своїх ресурсів відправив на те, щоб забезпечити свою власну генерацію і не залежати від цього", — повідомив Гарбарук.

Також він зазначив готовність держави до блекаутів. Зокрема то, що раніше, наприклад, Київ був повністю без світла, а тепер світлофори та освітлення вулиць працює.

"Якщо згадати перші блекаути, коли місто повністю занурювалося в темряву, то зараз світлофори працюють, вуличне освітлення є, і транспортний колапс не відбувається. Це свідчить, що критичну інфраструктуру навчилися захищати", — пояснив експерт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що за словами експертів, після нових ударів РФ сценарій із 8-12 годинами відключення світла на добу може виявитися надто оптимістичним.

Також ми інформували, яку суму готівкою варти тримати вдома на випадок блекаутів.

Україна війна в Україні відключення світла світло блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації