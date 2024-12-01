Военные учения в Польше — сколько солдат дезертируют

Военные учения. Иллюстративное фото: MinistryofDefence

В 2024 году украинские прокуроры открыли около 60 тысяч дел по самовольному оставлению воинских частей. При этом с военных учений в Польше ежемесячно бегут около 12 человек.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Украинские военные бегут с учений в Польше

По данным издания, за 2024 год было открыто около 60 тысяч производств по самовольному оставлению воинских частей. Отмечается, что цифра почти вдвое больше, чем за предыдущие два года.

Также Financial Times сообщает, что с военных учений в Польше ежемесячно убегают около 12 человек.

"С января по октябрь этого года украинские прокуроры открыли 60 тысяч дел против военных за оставление своих позиций, что почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет", — говорится в сообщении.

В материале говорится о том, что украинские военные специально пользуются возможностью отправки в зарубежные тренировочные лагеря для того, чтобы потом дезертировать.

"Около 12 человек ежемесячно сбегают с военных учений в Польше, сказал представитель польской службы безопасности на условиях анонимности. Минобороны Варшавы передало украинским властям вопрос о дезертирах", — пишет издание.

В материале также говорится о том, что в конце октября сотни пехотинцев 123-й бригады оставили свои позиции в Угледаре Донецкой области. Военные вернулись домой в Николаевскую область, где некоторые из них устроили акцию протеста, требуя больше оружия и лучшую подготовку.

"Мы приехали (в Угледар. — Ред.) с автоматами. Говорили, что будет 150 танков, а их было 20... и нечем нас прикрыть", — рассказал офицер 123-й бригады, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, за три года полномасштабной войны в его подразделении не было ни одной ротации войск.

По данным местных властей, некоторые из дезертиров 123-й бригады с тех пор вернулись на фронт, другие скрываются, а некоторые находятся в досудебном заключении.

Напомним, командир взвода в 92 ОШБр Леонид Маслов заявлял, что основной причиной дезертирства в воинских частях является командование. По его словам, на местах, где есть хороший командир, которому доверяют солдаты, подобных случаев не происходит.

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для впервые ушедших в СОЧ или дезертировавших.