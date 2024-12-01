Військові навчання у Польщі — скільки солдатів дезертують

Військові навчання. Ілюстративне фото: MinistryofDefence

У 2024 році українські прокурори відкрили близько 60 тисяч справ щодо самовільного залишення військових частин. При цьому з військових навчань у Польщі щомісяця тікають близько 12 осіб.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Українські військові тікають із навчань у Польщі

За даними видання, за 2024 рік було відкрито близько 60 тисяч проваджень щодо самовільного залишення військових частин. Зазначається, що цифра майже удвічі більша, ніж за попередні два роки.

Також Financial Times повідомляє, що з військових навчань у Польщі щомісяця тікають близько 12 осіб.

"З січня по жовтень цього року українські прокурори відкрили 60 тисяч справ проти військових за залишення своїх позицій, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 і 2023 роках разом узятих. У разі визнання винними чоловікам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі йдеться про те, що українські військові спеціально користуються можливістю відправлення в закордонні тренувальні табори для того, аби потім дезертирувати.

"Близько 12 осіб щомісяця втікають із військових навчань у Польщі, сказав представник польської служби безпеки на умовах анонімності. Міноборони Варшави передало українській владі питання щодо дезертирів", — пише видання.

У матеріалі також ідеться про те, що наприкінці жовтня сотні піхотинців 123-ї бригади залишили свої позиції у Вугледарі на Донеччині. Військові повернулися додому у Миколаївську область, де деякі із них влаштували акцію протесту, вимагаючи більше зброї та кращу підготовку.

"Ми приїхали (до Вугледара — ред.) з автоматами. Говорили, що буде 150 танків, а їх було 20... і нічим нас прикрити", — розповів офіцер 123-ї бригади, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, за три роки повномасштабної війни в його підрозділі не було жодної ротації військ.

За даними місцевої влади, деякі з дезертирів 123-ї бригади з того часу повернулися на фронт, інші переховуються, а деякі перебувають у досудовому ув'язненні.

Нагадаємо, командир взводу у 92-й ОШБр Леонід Маслов заявляв, що основною причиною дезертирства у військових частинах є командування. За його словами, на місцях, де є хороший командир, якому довіряють солдати, подібних випадків не трапляється.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертирував.