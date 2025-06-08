Как живется семьям с детьми за рубежом — опыт Франции, Германии и США

Дети возле Эйфелевой башни. Фото: Shutterstock

В странах Европы и в США создают для родителей с детьми действительно комфортную среду. Для семей внедряют немало программ поддержки. Кроме того, беспокоятся о доступности, удобной инфраструктуре и социализации.

Как заботятся о детях во Франции, Германии и США, рассказали журналисты "Київського часу".

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Жизнь с детьми во Франции, Германии и США

Франция

Во Франции новоиспеченным родителям удобно передвигаться с колясками. В городах позаботились о пониженных бордюрах и лифтах. Кроме того, общественные туалеты оборудованы пеленальными столиками, чтобы родителям было удобно присмотреть за малышами. Для детей постарше обустроены современные детские площадки с мягким покрытием. Во Франции даже в поселках для детей доступны кружки. Однако их стоимость может достигать более 20 тысяч гривен в год.

Германия

В Германии также заботятся о комфорте инфраструктуры. В частности, с детской коляской удобно передвигаться благодаря пандусам и пониженным тротуарам. В этой стране для родителей обустроены специальные комнаты в торговых центрах. Дети имеют возможность посещать спортивные и творческие секции, однако в больших городах обычно сложно найти свободные места. Для малообеспеченных семей действуют государственные программы поддержки.

США

Вашингтон — полностью инклюзивный город. Доступ к транспорту, метро, паркам или любым другим местам комфортный благодаря учету потребностей семей с детьми. Для малышей в США действуют платные кружки. Их стоимость достигает около 200 долларов в месяц. Для семей, нуждающихся в поддержке, доступны субсидии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ввели "подъемные" для детей. Речь идет о помощи в размере 50 тысяч гривен.

Также мы рассказывали о том, что женатым украинцам выплатят по 5 тысяч гривен. Такую помощь получат жители одного из регионов.