Либеров получил второе место на премии Bayeux Calvados-Normandy Award

Награждение Константина Либерова. Фото: Константин Либеров

Украинский фотограф Константин Либеров стал лауреатом ежегодной премии Bayeux Calvados-Normandy Award, отмечающей достижение военных журналистов. Церемония вручения наград состоялась 11-12 октября во французском городе Байе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE в понедельник, 14 октября.

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Константин Либеров одержал победу в номинации "Фото" по итогам открытого голосования аудитории с серией фотографий "Война в Украине. Боль, отчаяние и надежда", а также занял второе место в этой категории по решению жюри.

Украинский военный. Фото: Константин Либеров

Женщина на кладбище. Фото: Константин Либеров

"Это большая честь и невероятное достижение — как личное, так и для украинской военной фотографии в целом. Благодаря этой победе мы продолжаем выполнять нашу миссию — освещать борьбу Украины и показывать правду всему миру", — заявил Либеров.

Военный на родах своей жены. Фото: Константин Либеров

Раненый. Фото: Константин Либеров

Украинские военные. Фото: Константин Либеров

Военный. Фото: Константин Либеров

Раненый военный. Фото: Константин Либеров

Раненый военный в объятиях жены. Фото: Константин Либеров

Траншея на кладбище. Фото: Константин Либеров

Разрушенный город. Фото: Константин Либеров

Кладбище. Фото: Константин Либеров

Истребители. Фото: Константин Либеров

Премию Bayeux Calvados-Normandy Award учредили в 1994 году во французском городе Байе в честь 50-летия высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны. За время существования награды ее лауреатами стали журналисты ведущих мировых медиа, таких как Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde и других. В этом году среди лауреатов оказались корреспонденты с фоторепортажами из Газы.

Константин и Влада Либеровы с самого начала освещают полномасштабное российское вторжение в Украину, регулярно работая на передовой. Их снимки часто появляются в международных и украинских СМИ.

Ранее фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного Волчанска.

Напомним, украинские фотографы-военные коры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ.