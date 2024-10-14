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Фотограф Либеров стал лауреатом французской премии для военных корреспондентов

14 октября 2024 17:47
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Либеров получил второе место на премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Награждение Константина Либерова. Фото: Константин Либеров
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украинский фотограф Константин Либеров стал лауреатом ежегодной премии Bayeux Calvados-Normandy Award, отмечающей достижение военных журналистов. Церемония вручения наград состоялась 11-12 октября во французском городе Байе.

Об этом сообщает портал  Новини.LIVE в понедельник, 14 октября.

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Либеров стал лауреатом французской премии

Константин Либеров одержал победу в номинации "Фото" по итогам открытого голосования аудитории с серией фотографий "Война в Украине. Боль, отчаяние и надежда", а также занял второе место в этой категории по решению жюри.

Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Украинский военный. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Женщина на кладбище. Фото: Константин Либеров

"Это большая честь и невероятное достижение — как личное, так и для украинской военной фотографии в целом. Благодаря этой победе мы продолжаем выполнять нашу миссию — освещать борьбу Украины и показывать правду всему миру", — заявил Либеров.

Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Военный на родах своей жены. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Раненый. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Украинские военные. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Военный. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Раненый военный. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Раненый военный в объятиях жены. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Траншея на кладбище. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Разрушенный город. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Кладбище. Фото: Константин Либеров
Либеров стал лауреатом премии Bayeux Calvados-Normandy Award
Истребители. Фото: Константин Либеров

Премию Bayeux Calvados-Normandy Award учредили в 1994 году во французском городе Байе в честь 50-летия высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны. За время существования награды ее лауреатами стали журналисты ведущих мировых медиа, таких как Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde и других. В этом году среди лауреатов оказались корреспонденты с фоторепортажами из Газы.

Константин и Влада Либеровы с самого начала освещают полномасштабное российское вторжение в Украину, регулярно работая на передовой. Их снимки часто появляются в международных и украинских СМИ.

Ранее фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного Волчанска.

Напомним, украинские фотографы-военные коры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ.

Франция война Украина фото война в Украине

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