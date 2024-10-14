Либеров получил второе место на премии Bayeux Calvados-Normandy Award

Фотограф Либеров стал лауреатом французской премии для военных корреспондентов
Украинский фотограф Константин Либеров стал лауреатом ежегодной премии Bayeux Calvados-Normandy Award, отмечающей достижение военных журналистов. Церемония вручения наград состоялась 11-12 октября во французском городе Байе.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE в понедельник, 14 октября.
Либеров стал лауреатом французской премии
Константин Либеров одержал победу в номинации "Фото" по итогам открытого голосования аудитории с серией фотографий "Война в Украине. Боль, отчаяние и надежда", а также занял второе место в этой категории по решению жюри.
"Это большая честь и невероятное достижение — как личное, так и для украинской военной фотографии в целом. Благодаря этой победе мы продолжаем выполнять нашу миссию — освещать борьбу Украины и показывать правду всему миру", — заявил Либеров.
Премию Bayeux Calvados-Normandy Award учредили в 1994 году во французском городе Байе в честь 50-летия высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны. За время существования награды ее лауреатами стали журналисты ведущих мировых медиа, таких как Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde и других. В этом году среди лауреатов оказались корреспонденты с фоторепортажами из Газы.
Константин и Влада Либеровы с самого начала освещают полномасштабное российское вторжение в Украину, регулярно работая на передовой. Их снимки часто появляются в международных и украинских СМИ.
Ранее фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного Волчанска.
Напомним, украинские фотографы-военные коры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ.
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