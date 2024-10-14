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Фотограф Ліберов став лауреатом французької премії для військових кореспондентів

14 жовтня 2024 17:47
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Ліберов отримав друге місце на премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Нагородження Костянтина Ліберова. Фото: Костянтин Ліберов
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Український фотограф Костянтин Ліберов став лауреатом щорічної премії Bayeux Calvados-Normandy Award, що відзначає досягнення військових журналістів. Церемонія вручення нагород відбулася 11-12 жовтня у французькому місті Байє.

Про це повідомляє портал  Новини.LIVE у понеділок, 14 жовтня.

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Ліберов став лауреатом французької премії

Костянтин Ліберов здобув перемогу в номінації "Фото" за підсумками відкритого голосування аудиторії з серією фотографій "Війна в Україні. Біль, відчай та надія", а також посів друге місце в цій категорії за рішенням журі.

Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Український військовий. Фото: Констянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Жінка на кладовищі. Фото: Констянтин Ліберов

"Це велика честь і неймовірне досягнення — як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію — висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу", — заявив Ліберов.

Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Військовий на пологах своєї дружини. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Поранений. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Українські військові. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Військовий. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Поранений військовий. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Поранений військовий в обіймах дружини. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Траншея на кладовищі. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Зруйноване місто. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Кладовище. Фото: Костянтин Ліберов
Ліберов став лауреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Винищувачі. Фото: Костянтин Ліберов

Премію Bayeux Calvados-Normandy Award заснували в 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. За час існування нагороди її лауреатами стали журналісти з провідних світових медіа, таких як Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших. Цього року серед лауреатів також опинилися кореспонденти з фоторепортажами з Гази.

Костянтин і Влада Ліберови з самого початку висвітлюють повномасштабне російське вторгнення в Україну, регулярно працюючи на передовій. Їхні знімки часто з'являються у міжнародних та українських ЗМІ.

Раніше фотографи Ліберови поділилися кадрами зруйнованого Вовчанська.

Нагадаємо, українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону.

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