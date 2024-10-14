Ліберов отримав друге місце на премії Bayeux Calvados-Normandy Award

Нагородження Костянтина Ліберова. Фото: Костянтин Ліберов

Український фотограф Костянтин Ліберов став лауреатом щорічної премії Bayeux Calvados-Normandy Award, що відзначає досягнення військових журналістів. Церемонія вручення нагород відбулася 11-12 жовтня у французькому місті Байє.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у понеділок, 14 жовтня.

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Костянтин Ліберов здобув перемогу в номінації "Фото" за підсумками відкритого голосування аудиторії з серією фотографій "Війна в Україні. Біль, відчай та надія", а також посів друге місце в цій категорії за рішенням журі.

Український військовий. Фото: Констянтин Ліберов

Жінка на кладовищі. Фото: Констянтин Ліберов

"Це велика честь і неймовірне досягнення — як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію — висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу", — заявив Ліберов.

Військовий на пологах своєї дружини. Фото: Костянтин Ліберов

Поранений. Фото: Костянтин Ліберов

Українські військові. Фото: Костянтин Ліберов

Військовий. Фото: Костянтин Ліберов

Поранений військовий. Фото: Костянтин Ліберов

Поранений військовий в обіймах дружини. Фото: Костянтин Ліберов

Траншея на кладовищі. Фото: Костянтин Ліберов

Зруйноване місто. Фото: Костянтин Ліберов

Кладовище. Фото: Костянтин Ліберов

Винищувачі. Фото: Костянтин Ліберов

Премію Bayeux Calvados-Normandy Award заснували в 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. За час існування нагороди її лауреатами стали журналісти з провідних світових медіа, таких як Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших. Цього року серед лауреатів також опинилися кореспонденти з фоторепортажами з Гази.

Костянтин і Влада Ліберови з самого початку висвітлюють повномасштабне російське вторгнення в Україну, регулярно працюючи на передовій. Їхні знімки часто з'являються у міжнародних та українських ЗМІ.

Раніше фотографи Ліберови поділилися кадрами зруйнованого Вовчанська.

Нагадаємо, українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону.