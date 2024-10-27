На Днепропетровщине судили фирму за продажу некачественных бронежилетов

Военный с бронежилетом. Фото иллюстративное: hm-furnitura.com

В Днепропетровской области фирма продала охране некачественные бронежилеты. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре прошлого года управление полиции охраны в Харьковской области заказало у ЧП "Стрела" чехлы к бронежилетам и бронепластины на 887 тыс. грн.

Речь идет о 120 чехлах к бронежилетам от ЧП "Стрела" по 4 692 грн и 120 комплектов бронеплит четвертого класса защиты от ООО ОП "Дебора-Электро" по 2 700 грн.

В июле 2024 года следователь ГБР обнаружил, что бронежилеты не выдержали баллистических испытаний и не соответствуют четвертому классу защиты. Кроме того, у них отсутствуют заводские маркировки.

Несмотря на предоставленное ЧП "Стрела" подтверждение от сертификационного органа ГП "Кривбассстандартметрология" о соответствии бронепластин с антирекошетной защитой четвертому классу, суд пришел к другому выводу.

Суд установил, что во время гарантийного срока полиция охраны обнаружила скрытые дефекты товара, из-за чего не смогла использовать бронежилеты по назначению.

Кроме того, согласно экспертизе Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, ликвидационная стоимость бронежилетов равна нулю, а потеря активов составляет 887 тыс. грн.

Также суд установил, что пробой бронежилетов существенно не соответствует требованиям, что является основанием для отказа от всей партии. Поскольку полиция охраны получила бронежилеты во время военного положения, суд считает, что это может угрожать жизни и здоровью людей, что является неприемлемым.

Что решил суд

Суд взыскал с ЧП "Стрела" 887 тыс. грн ущерба и 62 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Киеве компания оплатила 7,13 миллиона гривен "Укрзализныци". Она получила подряд на строительные работы для железнодорожного сообщения в Борисполь в результате сговора с другим предприятием.

Ранее прокурор из Харькова обратился в суд с иском против Пенсионного фонда из-за недоплаты пенсии в размере 124 гривны ежемесячно.