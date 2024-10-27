На Дніпропетровщині судили фірму за продаж неякісних бронежилетів

Військовий з бронежилетом. Фото ілюстративне: hm-furnitura.com

У Дніпропетровській області фірма продала охороні неякісні бронежилети. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У вересні минулого року управління поліції охорони в Харківській області замовило в ПП "Стріла" чохли до бронежилетів та бронепластини на 887 тис. грн.

Йдеться про 120 чохлів до бронежилетів від ПП "Стріла" по 4 692 грн і 120 комплектів бронеплит четвертого класу захисту від ТОВ ВП "Дебора-Електро" по 2 700 грн.

У липні 2024 року слідчий ДБР виявив, що бронежилети не витримали балістичних випробувань і не відповідають четвертому класу захисту. Крім того, у них відсутні заводські маркування.

Попри надане ПП "Стріла" підтвердження від сертифікаційного органу ДП "Кривбасстандартметрологія" про відповідність бронепластин з антирекошетним захистом четвертого класу, суд дійшов іншого висновку.

Суд встановив, що під час гарантійного терміну поліція охорони виявила приховані дефекти товару, через що не змогла використовувати бронежилети за призначенням.

Крім того, згідно з експертизою Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, ліквідаційна вартість бронежилетів дорівнює нулю, а втрата активів становить 887 тис. грн.

Також суд встановив, що пробій бронежилетів суттєво не відповідає вимогам, що є підставою для відмови від усієї партії. Оскільки поліція охорони отримала бронежилети під час воєнного стану, суд вважає, що це може загрожувати життю і здоров’ю людей, що є неприйнятним.

Що вирішив суд

Суд стягнув з ПП "Стріла" 887 тис. грн збитків та 62 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, у Києві компанія сплатила 7,13 мільйона гривень "Укрзалізниці". Вона отримала підряд на будівельні роботи для залізничного сполучення до Борисполя в результаті змови з іншим підприємством.

Раніше прокурор з Харкова звернувся до суду з позовом проти Пенсійного фонду через недоплату пенсії в розмірі 124 гривні щомісяця.