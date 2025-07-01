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Главная Новости дня Финская компания поставляла Украине некачественные бронежилеты

Финская компания поставляла Украине некачественные бронежилеты

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 17:59
Финскую компанию подозревают в поставках Украине бракованных бронежилетов
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Финская компания подозревается в поставках Украине некачественных бронежилетов. Речь идет о мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Финляндии во вторник, 1 июля.

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Финская компания заключила с Минобороны Украины контракт на сумму около 5,7 млн евро. Согласно ему, она должна была поставить для ВСУ 10 000 бронежилетов.

Правоохранители выяснили, что есть основания подозревать компанию в поставке 5000 бронежилетов, которые были ненадлежащего качества.

"Предварительное расследование началось в конце 2023 года на основании запроса о правовой помощи от Украины. Осуществлялось тесное сотрудничество с украинскими властями для расследования дела", — сообщил руководитель расследования, уголовный инспектор Микко Лааксонен.

Представителя финской компании подозревают в мошенничестве, присвоении средств и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В рамках предварительного расследования под стражу взяли двух человек.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что базовая общевойсковая подготовка будет длиться дольше.

Кроме того, Сырский запретил скопление военнослужащих и техники на полигонах.

ВСУ Украина Финляндия мошенничество бронежилет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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