Финскую компанию подозревают в поставках Украине бракованных бронежилетов

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Финская компания подозревается в поставках Украине некачественных бронежилетов. Речь идет о мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Финляндии во вторник, 1 июля.

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Финская компания заключила с Минобороны Украины контракт на сумму около 5,7 млн евро. Согласно ему, она должна была поставить для ВСУ 10 000 бронежилетов.

Правоохранители выяснили, что есть основания подозревать компанию в поставке 5000 бронежилетов, которые были ненадлежащего качества.

"Предварительное расследование началось в конце 2023 года на основании запроса о правовой помощи от Украины. Осуществлялось тесное сотрудничество с украинскими властями для расследования дела", — сообщил руководитель расследования, уголовный инспектор Микко Лааксонен.

Представителя финской компании подозревают в мошенничестве, присвоении средств и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В рамках предварительного расследования под стражу взяли двух человек.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что базовая общевойсковая подготовка будет длиться дольше.

Кроме того, Сырский запретил скопление военнослужащих и техники на полигонах.