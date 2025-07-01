Фінську компанію підозрюють у постачанні Україні бракованих бронежилетів

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Фінська компанія підозрюється у постачанні Україні неякісних бронежилетів. Йдеться про шахрайство з обтяжувальними обставинами.

Про це повідомила пресслужба поліції Фінляндії у вівторок, 1 липня.

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Фінська компанія уклала з Міноборони України контракт на суму близько 5,7 млн євро. Згідно з ним, вона повинна була поставити для ЗСУ 10 000 бронежилетів.

Правоохоронці зʼясували, що є підстави підозрювати компанію в постачанні 5000 бронежилетів, які були неналежної якості.

"Попереднє розслідування розпочалося наприкінці 2023 року на підставі запиту про правову допомогу від України. Здійснювалася тісна співпраця з українською владою для розслідування справи", — повідомив керівник розслідування, кримінальний інспектор Мікко Лааксонен.

Представника фінської компанії підозрюють у шахрайстві, привласненні коштів та відмиванні грошей за обтяжуючих обставин. У межах попереднього розслідування під варту взяли двох осіб.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що базова загальновійськова підготовка триватиме довше.

Крім того, Сирський заборонив скупчення військовослужбовців та техніки на полігонах.