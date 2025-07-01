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Фінська компанія постачала Україні неякісні бронежилети

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 17:59
Фінську компанію підозрюють у постачанні Україні бракованих бронежилетів
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Фінська компанія підозрюється у постачанні Україні неякісних бронежилетів. Йдеться про шахрайство з обтяжувальними обставинами.

Про це повідомила пресслужба поліції Фінляндії у вівторок, 1 липня.

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Фінська компанія уклала з Міноборони України контракт на суму близько 5,7 млн євро. Згідно з ним, вона повинна була поставити для ЗСУ 10 000 бронежилетів.

Правоохоронці зʼясували, що є підстави підозрювати компанію в постачанні 5000 бронежилетів, які були неналежної якості.

"Попереднє розслідування розпочалося наприкінці 2023 року на підставі запиту про правову допомогу від України. Здійснювалася тісна співпраця з українською владою для розслідування справи", — повідомив керівник розслідування, кримінальний інспектор Мікко Лааксонен.

Представника фінської компанії підозрюють у шахрайстві, привласненні коштів та відмиванні грошей за обтяжуючих обставин. У межах попереднього розслідування під варту взяли двох осіб.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що базова загальновійськова підготовка триватиме довше.

Крім того, Сирський заборонив скупчення військовослужбовців та техніки на полігонах.

ЗСУ Україна Фінляндія шахрайство бронежилет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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