Валерий Залужный объяснил какие трудности существуют на фронте и почему старые тактики не работают

Фильмы о "Терминаторе" стали реальностью для Украины — Залужный
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что страна сталкивается с критической ситуацией в сфере противовоздушной обороны из-за огромного количества вражеских целей, которые ежемесячно атакуют украинскую территорию. Несмотря на это, сейчас оборона Украины прежде всего держится на логических решениях.
Об этом Валерий Залужный сказал в интервью для проекта "Новая украинская школа".
Почему Украина не имеет возможности полностью защититься от атак России
По словам дипломата, сейчас в Украину залетает от 7,5 до 8 тысяч воздушных целей весом более 100 килограммов.
"Любая атака на Киев сейчас — это около 500 шахедов. Для того, чтобы сбить 8 тысяч целей, по стандартам НАТО и математическим расчетам нужно минимум по три ракеты на каждую. Это 24 тысячи ракет. А они стоят сотни тысяч долларов за единицу. Выработать такое количество просто невозможно", — пояснил Залужный.
Он отметил, что решить проблему только путем массового производства ракет или привлечения тысяч людей для их запуска нереально.
"Что тогда мы должны делать? Поставить людей, чтобы они день и ночь выпускали эти ракеты? Ну это невозможно сделать, да? И вот здесь тогда мы говорим, во-первых, нужны мозги. Мозги, которые придут к тому, что раз кто-то додумался сделать дешевым способом заносить сюда 8 тысяч ракет, нужно найти способ, как дешево их локализовать", — высказался Залужный.
Бывший главнокомандующий подчеркнул, что подобная ситуация и на линии фронта.
"Сейчас нет уже в этих огромных там фронтов, где там находится огромное количество людей. Его невозможно туда сейчас посадить, потому что средства поражения такие, что каждого найдут и каждого убьют", — пояснил посол.
Большинство эффективных методов борьбы придумали украинцы
Залужный подчеркнул, что новые технологические подходы должны создаваться именно украинцами, ведь большинство эффективных решений в войне уже было придумано в Украине.
"Потому что просто посадить туда (в окопы. — Ред.) людей, ну, ровно за 50 долларов, тебя найдет робот и убьет. Это факт. На сегодняшний день. И хочу сказать одно. Эти фильмы, которые мы смотрели в начале 90-х годов о "Терминаторе", они составляют реальность", — подытожил Залужный.
Напомним, россияне постоянно совершенствуют и меняют тактики атак дронами по Украине.
Также ранее Валерий Залужный высказывался о потенциальных сроках окончания войны.
Читайте Новини.LIVE!