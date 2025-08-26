Валерий Залужный объяснил какие трудности существуют на фронте и почему старые тактики не работают

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: кадр из видео

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что страна сталкивается с критической ситуацией в сфере противовоздушной обороны из-за огромного количества вражеских целей, которые ежемесячно атакуют украинскую территорию. Несмотря на это, сейчас оборона Украины прежде всего держится на логических решениях.

Об этом Валерий Залужный сказал в интервью для проекта "Новая украинская школа".

По словам дипломата, сейчас в Украину залетает от 7,5 до 8 тысяч воздушных целей весом более 100 килограммов.

"Любая атака на Киев сейчас — это около 500 шахедов. Для того, чтобы сбить 8 тысяч целей, по стандартам НАТО и математическим расчетам нужно минимум по три ракеты на каждую. Это 24 тысячи ракет. А они стоят сотни тысяч долларов за единицу. Выработать такое количество просто невозможно", — пояснил Залужный.

Он отметил, что решить проблему только путем массового производства ракет или привлечения тысяч людей для их запуска нереально.

"Что тогда мы должны делать? Поставить людей, чтобы они день и ночь выпускали эти ракеты? Ну это невозможно сделать, да? И вот здесь тогда мы говорим, во-первых, нужны мозги. Мозги, которые придут к тому, что раз кто-то додумался сделать дешевым способом заносить сюда 8 тысяч ракет, нужно найти способ, как дешево их локализовать", — высказался Залужный.

Бывший главнокомандующий подчеркнул, что подобная ситуация и на линии фронта.

"Сейчас нет уже в этих огромных там фронтов, где там находится огромное количество людей. Его невозможно туда сейчас посадить, потому что средства поражения такие, что каждого найдут и каждого убьют", — пояснил посол.

Большинство эффективных методов борьбы придумали украинцы

Залужный подчеркнул, что новые технологические подходы должны создаваться именно украинцами, ведь большинство эффективных решений в войне уже было придумано в Украине.

"Потому что просто посадить туда (в окопы. — Ред.) людей, ну, ровно за 50 долларов, тебя найдет робот и убьет. Это факт. На сегодняшний день. И хочу сказать одно. Эти фильмы, которые мы смотрели в начале 90-х годов о "Терминаторе", они составляют реальность", — подытожил Залужный.

