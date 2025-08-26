Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фильмы о "Терминаторе" стали реальностью для Украины — Залужный

Фильмы о "Терминаторе" стали реальностью для Украины — Залужный

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 12:45
Валерий Залужный объяснил какие трудности существуют на фронте и почему старые тактики не работают
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: кадр из видео

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что страна сталкивается с критической ситуацией в сфере противовоздушной обороны из-за огромного количества вражеских целей, которые ежемесячно атакуют украинскую территорию. Несмотря на это, сейчас оборона Украины прежде всего держится на логических решениях.

Об этом Валерий Залужный сказал в интервью для проекта "Новая украинская школа".

Реклама
Читайте также:

Почему Украина не имеет возможности полностью защититься от атак России

По словам дипломата, сейчас в Украину залетает от 7,5 до 8 тысяч воздушных целей весом более 100 килограммов.

"Любая атака на Киев сейчас — это около 500 шахедов. Для того, чтобы сбить 8 тысяч целей, по стандартам НАТО и математическим расчетам нужно минимум по три ракеты на каждую. Это 24 тысячи ракет. А они стоят сотни тысяч долларов за единицу. Выработать такое количество просто невозможно", — пояснил Залужный.

Он отметил, что решить проблему только путем массового производства ракет или привлечения тысяч людей для их запуска нереально.

"Что тогда мы должны делать? Поставить людей, чтобы они день и ночь выпускали эти ракеты? Ну это невозможно сделать, да? И вот здесь тогда мы говорим, во-первых, нужны мозги. Мозги, которые придут к тому, что раз кто-то додумался сделать дешевым способом заносить сюда 8 тысяч ракет, нужно найти способ, как дешево их локализовать", — высказался Залужный.

Бывший главнокомандующий подчеркнул, что подобная ситуация и на линии фронта.

"Сейчас нет уже в этих огромных там фронтов, где там находится огромное количество людей. Его невозможно туда сейчас посадить, потому что средства поражения такие, что каждого найдут и каждого убьют", — пояснил посол.

Большинство эффективных методов борьбы придумали украинцы

Залужный подчеркнул, что новые технологические подходы должны создаваться именно украинцами, ведь большинство эффективных решений в войне уже было придумано в Украине.

"Потому что просто посадить туда (в окопы. — Ред.) людей, ну, ровно за 50 долларов, тебя найдет робот и убьет. Это факт. На сегодняшний день. И хочу сказать одно. Эти фильмы, которые мы смотрели в начале 90-х годов о "Терминаторе", они составляют реальность", — подытожил Залужный.

Напомним, россияне постоянно совершенствуют и меняют тактики атак дронами по Украине.

Также ранее Валерий Залужный высказывался о потенциальных сроках окончания войны.

ВСУ Валерий Залужный фронт ситуация на фронте боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации