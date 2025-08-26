Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фільми про "Термінатора" стали реальністю для України — Залужний

Фільми про "Термінатора" стали реальністю для України — Залужний

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 12:45
Валерій Залужний пояснив які труднощі існують на фронті і чому старі тактики не працюють
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: кадр з відео

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що країна стикається з критичною ситуацією у сфері протиповітряної оборони через величезну кількість ворожих цілей, які щомісяця атакують українську територію. Попри це, наразі оборона України насамперед тримається на логічних рішеннях.

Про це Валерій Залужний сказав в інтерв'ю для проєкту "Нова українська школа". 

Реклама
Читайте також:

Чому Україна не має можливості повністю захиститися від атак Росії 

За словами дипломата, нині в Україну залітає від 7,5 до 8 тисяч повітряних цілей вагою понад 100 кілограмів.

"Будь-яка атака на Київ зараз — це близько 500 шахедів. Для того, щоб збити 8 тисяч цілей, за стандартами НАТО і математичними розрахунками потрібно щонайменше по три ракети на кожну. Це 24 тисячі ракет. А вони коштують сотні тисяч доларів за одиницю. Виробити таку кількість просто неможливо", — пояснив Залужний.

Він наголосив, що розв’язати проблему лише шляхом масового виробництва ракет чи залучення тисяч людей для їхнього запуску нереально.

"Що тоді ми маємо робити? Поставити людей, щоб вони день і ніч випускали ці ракети? Ну це неможливо зробити, так? І ось тут тоді ми кажемо, по-перше, потрібні мозги. Мозги, які прийдуть до того, що раз хтось додумався зробити дешевим способом заносити сюди 8 тисяч ракет, потрібно знайти спосіб, як дешево їх локалізувати", — висловився Залужний. 

Колишній головнокомандувач наголосив, що подібна ситуація й на лінії фронту.

"Зараз немає вже в цих величезних там фронтів, де там знаходиться величезна кількість людей. Її неможливо туди зараз посадити, тому що засоби ураження такі, що кожного знайдуть і кожного вб'ють", — пояснив посол. 

Більшість ефективних методів боротьби придумали українці

Залужний підкреслив, що нові технологічні підходи мають створюватися саме українцями, адже більшість ефективних рішень у війні вже була придумана в Україні.

"Тому що просто посадити туди (в окопи. — Ред.) людей, ну, рівно за 50 доларів, тебе знайде робот і вб'є. Це факт. На сьогоднішній день. І хочу сказати одне. Оці фільми, які ми дивилися на початку 90-х років про "Термінатора", вони становлять реальність", — підсумував Залужний. 

Нагадаємо, росіяни постійно вдосконалюють та змінюють тактики атак дронами по Україні. 

Також раніше Валерій Залужний висловлювався про потенційні терміни закінчення війни. 

ЗСУ Валерій Залужний фронт ситуація на фронті бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації