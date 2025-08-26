Валерій Залужний пояснив які труднощі існують на фронті і чому старі тактики не працюють

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: кадр з відео

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що країна стикається з критичною ситуацією у сфері протиповітряної оборони через величезну кількість ворожих цілей, які щомісяця атакують українську територію. Попри це, наразі оборона України насамперед тримається на логічних рішеннях.

Про це Валерій Залужний сказав в інтерв'ю для проєкту "Нова українська школа".

За словами дипломата, нині в Україну залітає від 7,5 до 8 тисяч повітряних цілей вагою понад 100 кілограмів.

"Будь-яка атака на Київ зараз — це близько 500 шахедів. Для того, щоб збити 8 тисяч цілей, за стандартами НАТО і математичними розрахунками потрібно щонайменше по три ракети на кожну. Це 24 тисячі ракет. А вони коштують сотні тисяч доларів за одиницю. Виробити таку кількість просто неможливо", — пояснив Залужний.

Він наголосив, що розв’язати проблему лише шляхом масового виробництва ракет чи залучення тисяч людей для їхнього запуску нереально.

"Що тоді ми маємо робити? Поставити людей, щоб вони день і ніч випускали ці ракети? Ну це неможливо зробити, так? І ось тут тоді ми кажемо, по-перше, потрібні мозги. Мозги, які прийдуть до того, що раз хтось додумався зробити дешевим способом заносити сюди 8 тисяч ракет, потрібно знайти спосіб, як дешево їх локалізувати", — висловився Залужний.

Колишній головнокомандувач наголосив, що подібна ситуація й на лінії фронту.

"Зараз немає вже в цих величезних там фронтів, де там знаходиться величезна кількість людей. Її неможливо туди зараз посадити, тому що засоби ураження такі, що кожного знайдуть і кожного вб'ють", — пояснив посол.

Більшість ефективних методів боротьби придумали українці

Залужний підкреслив, що нові технологічні підходи мають створюватися саме українцями, адже більшість ефективних рішень у війні вже була придумана в Україні.

"Тому що просто посадити туди (в окопи. — Ред.) людей, ну, рівно за 50 доларів, тебе знайде робот і вб'є. Це факт. На сьогоднішній день. І хочу сказати одне. Оці фільми, які ми дивилися на початку 90-х років про "Термінатора", вони становлять реальність", — підсумував Залужний.

Нагадаємо, росіяни постійно вдосконалюють та змінюють тактики атак дронами по Україні.

Також раніше Валерій Залужний висловлювався про потенційні терміни закінчення війни.