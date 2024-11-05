Фильм Потяг до життя выйдет в прокат с 14 ноября

Документальный фильм "Потяг до життя". Фото: скриншот

В Украине с 14 ноября в прокат выйдет полнометражный документальный фильм "Потяг до життя", режиссер которого — Александр Тименко. Это лента об украинских железнодорожниках, которые с первых дней полномасштабного вторжения спасали жизнь миллионов украинцев.

Об этом сообщила кинодистрибьюторская компания Ukrainian Film Distribution.

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Фильм "Потяг до життя"

Как известно, все истории в ленте нанизаны на центральную линию проводницы Ирины Юрченко — мамы "азовца" Дмитрия "Ореста" Казацкого, который вместе с побратимами держал оборону "Азовстали".

Авторам удалось собрать показания тех железнодорожников, которые совершали операцию по предотвращению техногенной катастрофы, а также под обстрелами совершали искусственное схождение вагонов, чтобы не дать врагу осаждать Киев.

В фильме появятся экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум, известный футболист и посол United24 Андрей Шевченко, а также некоторые украинские чиновники.

Напомним, документальную ленту режиссера Алана Бадоева "Довга доба" снова покажут в кинотеатрах. Повторные кинопоказы состоятся до 1000 дня после начала полномасштабного российского вторжения.