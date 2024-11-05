Фільм Потяг життя вийде у прокат з 14 листопада

Документальний фільм "Потяг до життя". Фото: скриншот

В Україні з 14 листопада в прокат вийде повнометражний документальний фільм "Потяг до життя", режисер якого — Олександр Тіменко. Це стрічка про українських залізничників, які з перших днів повномасштабного вторгнення рятували життя мільйонів українців.

Про це повідомила кінодистриб'юторська компанія Ukrainian Film Distribution.

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Фільм "Потяг до життя"

Як відомо, усі історії у стрічці нанизані на центральну лінію провідниці Ірини Юрченко — мами "азовця" Дмитра "Ореста" Козацького, який разом із побратимами тримав оборону "Азовсталі".

Авторам вдалося зібрати свідчення тих залізничників, які здійснювали операцію з відвернення техногенної катастрофи, а також під обстрілами робили штучне сходження вагонів, щоб не дати ворогу взяти в облогу Київ.

У фільмі з’являться експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голлівудський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум, відомий футболіст та амбасадор United24 Андрій Шевченко, а також деякі українські урядовці.

Нагадаємо, документальну стрічку режисера Алана Бадоєва "Довга доба" знову покажуть у кінотеатрах. Повторні кінопокази відбудуться до 1000 дня від початку повномасштабного російського вторгнення.