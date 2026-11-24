Награда за фильм. Фото: Азад Сафаров/facebook.com/azad.safarov

Фильм об одних сутках на передовой с участием бойцов батальона «Сила Свободы» 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ завоевал престижную телевизионную награду International Emmy Awards. Ленту, которая уже набрала более двух миллионов просмотров, снимали в октябре 2025 года.

Об этом заявил журналист Азад Сафаров на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Победа на International Emmy Awards в Нью-Йорке

Документальный репортаж телеканала Sky News "24 hours in Ukraine's "kill zone" ("24 часа в зоне боевых действий в Украине") получил награду международной премии International Emmy Awards. Церемония награждения состоялась в Нью-Йорке.

По его словам, эта премия является самой престижной наградой для телевизионных программ и новостей, созданных за пределами Соединенных Штатов. Ежегодно на соискание награды подаются тысячи работ из разных стран мира, и даже попадание в список номинантов считается значительным достижением.

При этом репортаж Sky News был единственным среди всех номинантов, посвященным Украине.

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"Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых соратников и вытаскивают их из самых безвыходных ситуаций. Мы были свидетелями спасательной операции, которая длилась 6 часов. В операции принимали участие украинцы и один пленный россиянин. Ежегодно на премию "Эмми" подаются тысячи фильмов со всего мира. Даже быть его номинантом — это престижно. Именно поэтому больше всего я радуюсь тому, что завтра во многих американских новостях будет репортаж о фильме из Украины. А ещё я рад, что наш корреспондент упомянул батальон со сцены в благодарственной речи", — сообщил Азад Сафаров.

Журналист Азад Сафаров держит награду вместе с Кэти Скоулз, британской журналисткой и сопродюсером. Фото: Азад Сафаров/facebook.com/azad.safarov

Фильм, который уже набрал более 2 миллионов просмотров, показывает сутки на линии фронта в режиме реального времени. Съемочная группа работала над ним в октябре 2025 года совместно с бойцами батальона «Сила Свободы» 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Показ фильма. Фото: Азад Сафаров/facebook.com/azad.safarov

Основной акцент в фильме сделан на том, как украинские военные, в отличие от россиян, не оставляют раненых сослуживцев и эвакуируют их из критических условий. Авторы документального фильма запечатлели спасательную операцию, которая длилась шесть часов. В ней принимали участие украинские защитники, а также один российский военнопленный.

После объявления результатов Азад Сафаров выразил благодарность всем, кто помог реализовать проект. Отдельно он поблагодарил бойцов батальона «Сила Свободы», начальника штаба Николая Гриценко и бывшего командира подразделения, имя которого пока не разглашается из соображений безопасности. Также он отметил содействие пресс-службы Национальной гвардии Украины и лично Руслана Музычука.

Новини.LIVE сообщали, что украинские фильмы о войне уже громко заявили о себе на международных кинопремиях. В частности, в апреле документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", который не попал в список номинантов на "Оскар", получил признание на Emmy Awards 2026, где его отметили сразу в шести номинациях.

В то же время для тех, кто хочет отдохнуть за простым кино, мы уже собрали подборку украинских мелодрам и мини-сериалов на YouTube с сюжетами о внезапном возвращении бывшей любви и служебных романах.