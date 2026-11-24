Нагорода за кінострічку. Фото: Азад Сафаров/facebook.com/azad.safarov

Фільм про одну добу на передовій за участю бійців батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ виборов престижну телевізійну нагороду International Emmy Awards. Стрічку, що вже набрала понад два мільйони переглядів, знімали в жовтні 2025 року.

Про це заявив журналіст Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Перемога на International Emmy Awards у Нью-Йорку

Документальна робота телеканалу Sky News "24 hours in Ukraine's "kill zone" ("24 години в кіллзоні в Україні") отримала нагороду міжнародної премії International Emmy Awards. Церемонія нагородження відбулася в Нью-Йорку.

За його словами, ця премія є найпрестижнішою відзнакою для телевізійних програм та новин, створених за межами Сполучених Штатів. Щорічно на здобуття нагороди подають тисячі робіт із різних країн світу, і навіть потрапляння до переліку номінантів вважається значним досягненням.

Водночас стрічка Sky News була єдиною серед усіх номінантів, присвяченою Україні.

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"Це фільм про те, як українці, на відміну, від росіян не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх з найбезвихідніших ситуацій. Ми були свідками операції з порятунку, яка тривала 6 годин. В операції приймали участь українці і 1 полонений росіянин. Щороку Emmy подаються тисячі фільмів з усього світу. Навіть бути його номінантом це престижно. Саме тому найбільше я радію, що завтра в багатьох американських новинах буде про фільм з України. А ще радію, що наш кореспондент назвав батальйон зі сцени в промові подяки", — повідомив Азад Сафаров.

Журналіст Азад Сафаров тримає нагороду з Кеті Скоулз, британською журналісткою та співпродюсеркою. Фото: Азад Сафаров/facebook.com/azad.safarov

Стрічка, яка вже зібрала понад 2 мільйони переглядів, показує одну добу на лінії фронту в реальному часі. Знімальна група працювала над нею в жовтні 2025 року спільно з бійцями батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

Показ фільму. Фото: Азад Сафаров/facebook.com/azad.safarov

Головний акцент фільму зроблено на тому, як українські військові, на відміну від росіян, не залишають поранених побратимів та евакуюють їх із критичних умов. Автори документалки зафіксували рятувальну операцію, яка тривала шість годин. У ній брали участь українські захисники, а також один російський військовополонений.

Після оголошення результатів Азад Сафаров висловив вдячність усім, хто допоміг реалізувати проєкт. Окремо він подякував бійцям батальйону "Сила Свободи", начальнику штабу Миколі Гриценку та екскомандиру підрозділу, ім'я якого наразі не розголошується з міркувань безпеки. Також відзначив сприяння пресслужби Національної гвардії України та особисто Руслана Музичука.

Новини.LIVE повідомляли, що українські стрічки про війну вже гучно заявляли про себе на міжнародних кінопреміях. Зокрема, у квітні документальна робота Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", яка не потрапила до списку номінантів на "Оскар", здобула визнання на Emmy Awards 2026, де її відзначили одразу в шести номінаціях.

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