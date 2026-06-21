Федоров: вражеский БПЛА нанес удар по АЗС в Запорожье

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В воскресенье, 21 июня, российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотника, под удар попала автозаправочная станция. По предварительным данным, в результате атаки один человек получил ранение.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

БПЛА попал в АЗС, есть раненый, последствия уточняются

По предварительной информации, в результате атакиодин человек получил ранение. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, которые уточняют масштабы разрушений и последствия удара. Информация о дополнительных пострадавших или повреждениях инфраструктуры уточняется.

Последствия атаки на Запорожье. Скриншот: Иван Федоров/Запорожская ОГА

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 20 июня, российские войска вновь нанесли удары по Запорожью и области. В городе и регионе прогремели мощные взрывы. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Новини.LIVE сообщали, что в результате массированных российских атак на Запорожскую, Сумскую и Днепропетровскую области есть погибшие и большое количество раненых. Под обстрелами оказались десятки населенных пунктов, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.